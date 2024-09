Non si vedeva da tempo ma Pippo Baudo non è mancato al compleanno di Ninni Pingitore: come sta davvero

Pippo Baudo è una leggenda della televisione italiana, fortunatamente ancora in vita. Era però da tempo che non lo si vedeva in pubblico, complice di certo l’età importante, ma a sorpresa ha fatto uno sforzo in più per essere presente ai festeggiamenti per il compleanno dell’amico Pier Francesco Pingitore, a cui hanno partecipato anche le sue ragazze del Salone Margherita. Il sorriso e lo spirito sono quelli di sempre, benché sia ormai costretto a spostarsi in sedia a rotelle.

Come sta Pippo Baudo

Come vi abbiamo anticipato, Pippo Baudo è tornato in pubblico per i 90 anni dell’amico Ninni Pingitore, per il quale il tempo sembra essersi davvero fermato. Purtroppo, il conduttore di Militello è costretto su una sedia a rotelle ma questa condizione non sembra limitarlo poi molto. Ha infatti posato felice con il resto degli invitati e pare che il problema che lo costringe in carrozzina sia una banale affezione a un ginocchio per la quale era stato ricoverato in ospedale lo scorso maggio.

“La presenza di Pippo mi ha fatto molto piacere, siamo legati da una profonda amicizia. Si è divertito, ha partecipato, è stato bene. È stata una giornata molto bella: pur essendoci parenti e amici di diversa estrazione, che magari si conoscevano poco, si è stabilita un’atmosfera di grande cordialità e simpatia in cui Pippo è stato anche al centro. Una giornata piacevole che mi ha riconciliato con i miei tre volte trenta”, ha spiegato Pier Francesco Pingitore, che il 27 settembre ha compiuto 90 anni.

“Pippo è sempre Pippo. L’ho trovato bene, meglio dell’ultima volta che l’ho visto. Sono sicura che tornerà in ottima forma. Venerdì sera era proprio sereno, psicologicamente molto tranquillo”, ha aggiunto Valeria Marini, tra le invitate alla grande festa che si è tenuta per il compleanno della mente del Bagaglino alla quale sono rimaste tutte legatissime.

Pippo Baudo alla festa di Pingitore

Non è in ottima forma fisica, come mostrano le immagini, ma lo spirito è rimasto intatto. Pippo Baudo non è uno che si è arrende e l’ha spesso dimostrato nel corso della sua esistenza fatta di tanta tv e altrettanti successi. E, ora che la vita lo sta mettendo di fronte alle prove più difficili, non ha di certo intenzione di farsi trovare impreparato. Quindi eccolo felice al compleanno dell’amico Pingitore, con il quale ha condiviso un lunghissimo percorso televisivo. Con lui anche diverse delle ragazze che hanno calcato le tavole del Salone Margherita e che hanno anche lavorato con Baudo nel corso degli anni.

Pamela Prati, Valeria Marini, Milena Miconi e moltissimi altri volti del mondo dello spettacolo di quegli anni: un grande festa per celebrare un uomo che ha riscritto la maniera di fare intrattenimento in tv. La partecipazione di Baudo al party mette definitivamente a tacere le voci di malattie gravissime delle quali sarebbe affetto, peraltro già smentite quando era stato ricoverato a maggio. La ripresa è dietro l’angolo e la forza di volontà c’è tutta: intanto, per tutti, è stato un grande sollievo rivederlo sorridente in pubblico dopo tanto tempo.