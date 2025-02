L’abito di Bianca Balti a Sanremo 2025 come quello di Alba Parietti nel 1992: “Bellissima”

Impossibile non notare la somiglianza dell'abito di Alba Parietti indossato all'Ariston con quello di Bianca Balti scelto per la seconda serata di Sanremo 2025

Fonte: ANSA / Getty Images / IPA Sanremo 2025, i look della seconda serata: Bianca Balti illumina l’Ariston

Da due anni Alba Parietti non si siede in prima fila all’Ariston durante il Festival di Sanremo, ma questo non vuol dire che non sia in qualche modo sempre protagonista di quella kermesse che ha segnato la sua carriera in modo imprenscindibile. E così la showgirl è tornata a far parlare di sé, soprattutto dopo che in molti hanno notato una certa somiglianza tra il secondo abito indossato da Bianca Balti durante la serata di Sanremo 2025 e quello sfoggiato da lei durante il Festival del 1992, quando affiancò Pippo Baudo nella conduzione.

L’incredibile somiglianza degli abiti di Bianca Balti e Alba Parietti (a distanza di 33 anni)

“Esserci ancora di più, anche quando non ci sei… Soprattutto quando non ci sei!!!“: con queste parole Alba Parietti ha spiegato quanto per lei sia importante il Festival di Sanremo. Una tappa fondamentale per la sua carriera artistica, visto che nel 1992 lo presentò accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen, e che segnò l’inizio di un fortunato percorso nel mondo dello spettacolo.

“Vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa”, scriveva Parietti qualche tempo fa su Instagram, raccontando – e mostrando con alcuni scatti d’annata – quei primi passi nello scintillante mondo del piccolo schermo da uno dei palchi più prestigiosi della tv italiana, quello dell’Ariston.

Una cascata di riccioli ramati e un abito a sirena firmato Gattinoni, nero, scintillante e con uno scollo a cuore tempestato di pietre preziose. Così si presentava una giovane e splendida Alba Parietti nel 1992, con un vestito bellissimo, dallo spacco generoso, che non può che ricordare quello indossato nella seconda serata di Sanremo 2025 da Bianca Balti.

Fonte: IPA

La top model, per il suo secondo cambio d’abito, ha scelto un capo di Giorgio Armani in uno splendido blu notte: un abito, proprio come quello di Alba Parietti, tempestato di paillettes, con uno scollo profondo sul décolleté (molto più audace di quello indossato 33 anni fa dalla showgirl). Anche in questo caso il modello è a sirena, in modo da valorizzare il fisico asciutto della modella.

Fonte: IPA

In molti hanno fatto notare la somiglianza dei due abiti alla showgirl, che su Instagram ha pubblicato tra le storie un collage dei due abiti messi a confronto. “Bellissima” il commento di Alba alla modella, che splendeva davvero di una luce unica.

Alba Parietti e le polemiche su Sanremo

Non è certo un mistero: Alba Parietti si è più volte detta “indignata” per il suo mancato invito al Festival di Sanremo negli ultimi due anni. La kermesse per lei ha avuto un ruolo importantissimo nella sua carriera: debuttò sul palco dell’Ariston nel 1992 accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. Baudo volle in seguito Alba anche alla conduzione del Dopofestival dell’edizione successiva, in cui sarà protagonista di vivaci polemiche a distanza con Lorella Cuccarini, che quell’anno presentava il Festival con Baudo.

Durante il Festival di Sanremo 2004 condusse, insieme a Bruno Vespa, il Dopofestival, e fu anche in più di un’occasione giurata. Si è autodefinita “poltronista a vita”, ma quest’anno ha trovato un altro luogo per commentare la kermesse musicale, ovvero il salotto de La vita in diretta.