Alba Parietti risponde a Lorella Cuccarini: “Tentativo assurdo di mettermi in ridicolo”

Lorella Cuccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alba Parietti, nella sua ultima intervista al Corriere della Sera. Ha ammesso che “fu indelicata” quando, in occasione del Festival di Sanremo 1993, a suo dire “fece polemica sui giornali”, tutto per ribadire che al cospetto di Pippo Baudo fossero “due primedonne alla pari”. La risposta di Alba Parietti non si è fatta attendere, dando la sua versione dei fatti.

Le dichiarazioni di Lorella Cuccarini su Alba Parietti

Un lungo post per mettere le cose in chiaro, o almeno per dare la propria versione dei fatti. Così Alba Parietti ha deciso di rispondere alle dichiarazioni di Lorella Cuccarini, che ha condotto l’edizione ’93 del Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo. “Ero vestita da Valentino, mi sentivo una principessa. Il mio abito nero profilato di bianco fu poi indossato da Julia Roberts agli Oscar”, ha ricordato nell’intervista.

Alla Parietti era stato affidato, invece, il DopoFestival. Due presenze femminili importanti che, raccontano le cronache dell’epoca, non avrebbero vissuto l’avventura sanremese con la serenità auspicata. Stando all’ultimo botta e risposta forse, in fondo, le cronache non hanno sbagliato più di tanto.

Raccontandosi al Corriere della Sera, Lorella Cuccarini ha spiegato: “Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: ‘Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi'”.

La risposta di Alba Parietti su Instagram

Come facilmente intuibile, Alba Parietti si è presa qualche ora per pensare. E per rispondere alla collega, ovviamente. Così su Instagram ha condiviso una foto di quell’anno che la ritrae insieme a Pippo Baudo e a Lorella Cuccarini, riportando la propria versione dei fatti su quanto accaduto.

Innanzitutto ha spiegato di essere all’epoca la “donna di rete” di Rai 1, alla conduzione di Domenica In, quando la collega era la controparte a Mediaset, a Buona Domenica. Se gli autori la volevano ancora al fianco di Pippo Baudo sul palco dell’Ariston, per il conduttore la scelta era un’altra: “Volle Lorella, relegandomi al DopoFestival che accettai di buon grado perché a me piacciono le sfide”.

Ma la Parietti ha aggiunto ulteriori dettagli: “Mi fu fatto capire che la mia presenza non era gradita in nessuna delle cinque serate del Festival – fatto anomalo, perché chi conduce il DopoFestival è sempre stato invitato almeno una sera. Fui esclusa sistematicamente anche da tutte le conferenze stampa con Lorella, mentre Lorella fu invitata al DopoFestival. Nel frattempo si costruì un’immagine di me come ‘la strega cattiva’ e di Lorella come ‘Biancaneve’. Pippo mi zittiva, mi sovrastava e quel gioco al massacro creò il successo del DopoFestival. Non fu semplice ma una professionista deve saper gestire le difficoltà”, prosegue il suo racconto.

Nulla contro il DopoFestival che, lo ha ribadito, ha accettato di buon grado e che alla fine si è rivelato un successo. Poi un aneddoto a suo dire non proprio edificante: “In una rara occasione, durante una conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso e fare materno: ‘Almeno abbracciamoci’. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita“.

“Non avrei mai raccontato questo episodio, perché sono abituata ad avere rispetto dei ruoli che mi vengono affidati – anche quello della ‘strega cattiva’. Trovo quindi curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all’epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici. Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo – assurdo – di mettermi in ridicolo. Mi spiace perché è una collega che ho sempre ammirato e stimato moltissimo”, ha concluso.