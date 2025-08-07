Lorella Cuccarini su Alba Parietti: “Fu indelicata”. I tradimenti scoperti e quelle parole su Giorgia

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Lorella Cuccarini racconta lo screzio con Alba Parietti

Una carriera fatta di spettacolo, riflettori e intrattenimento accanto ai grandi della televisione italiana. Lorella Cuccarini, una delle ballerine più amate e iconiche della tv italiana, si avvicina a un traguardo importantissimo: i suoi 60 anni.

Un momento che Lorella aspetta con il suo sorriso inconfondibile, ricordando tanti attimi indimenticabili che l’hanno consacrata come uno dei volti più amati del piccolo schermo.

Ma non tutto è sempre stato facile: la ballerina non nasconde i retroscena di rapporti complicati e, in alcuni casi, tradimenti scoperti, come quelli legati a figure importanti del mondo dello spettacolo. Tra questi, spicca il rapporto non sempre idilliaco con Alba Parietti.

Lorella Cuccarini, quel Sanremo polemico con Alba Parietti

Lorella Cuccarini si avvicina ai 60 anni con una carriera che ha attraversato decenni di televisione e spettacolo, diventando uno dei volti più riconoscibili e amati dagli italiani: un sorriso riconoscibilissimo, movenze leggere e dinamiche che nel tempo, le hanno regalato la nomea di “la più amata dagli italiani”, come ricorda un marchio a lei molto caro.

Ma dietro le quinte della sua lunga carriera ci sono tanti aneddoti curiosi e rapporti umani con colleghi che hanno segnato la sua vita professionale. A raccontato è la stessa Lorella che, in un’intervista per Il Corriere Della Sera, si è lasciata andare alla nostalgia.

Tra i ricordi legati ai suoi primi momenti di tv con Fantastico 6, Paperissima e Buona Domenica, la ballerina gioca con gli aneddoti. Di Marco Columbro, ad esempio, para come di “un fratello”, con cui ha spesso litigato scherzosamente dietro le quinte di Buona Domenica: “Mi accusava di barare nei giochi, di avere corrotto la giuria, eravamo come due bambini dell’asilo, competitivi al massimo. Poi a cena insieme era tutto dimenticato”.

Tra i ricordi più iconici, poi, quelli legati a Pippo Baudo che l’ha fortemente voluta al suo fianco e con cui ha vissuto anche Sanremo ’93, dove Lorella sfoggiò un abito di Valentino: “Mi sentivo una principessa. Quel vestito nero profilato di bianco fu poi indossato da Julia Roberts agli Oscar”.

IPA

Ma, in quel frangente, racconta, non sono mancati i momenti di tensione, come con Alba Parietti, che conduceva il Dopofestival: “Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: ‘Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi’”.

Ma non solo: anche con Heather Parisi non sembra esserci un rapporto idilliaco: “Il mio peccato originale è stato avere preso il suo posto a Fantastico 6. Pippo le offrì di farlo con me, rifiutò. ‘Mai con una ballerina di fila. O io o lei’. E Baudo scelse me”.

Lorella Cuccarini, i tradimenti e il ritorno in tv

Diatribe laterali a parte, la vita professionale di Lorella ha sempre saputo convivere con quella personale senza grandi intoppi. Su di lei, negli anni, pochissimi pettegolezzi ma comunque un percorso sulla cresta dell’onda: “Un mio topless valeva 150 milioni di lire, mi dissero. E Playboy me ne offrì 80 per posare senza veli. Berlusconi scherzando disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui” racconta.

Una donna bellissima, che nella vita ha avuto anche dispiaceri sentimentali prima di incontrare il marito Silvio: “Ero timida, non prendevo mai io l’iniziativa. Avevo storie durature. Ogni tanto scoprivo qualche tradimento. Lui mi aveva detto di avere il turno di notte, l’ho beccato in un locale a divertirsi. Un altro invece l’ho proprio sorpreso con un’altra. Ero molto gelosa, una tizia l’ho appiccicata al muro di un camerino. ‘Prima fai l’amica e poi mi rubi il fidanzato?’”.

Un momento doloroso in adolescenza, che però ora ricorda senza fatica e con una nuova consapevolezza: “Capita. Finché non lo sai non soffri. Poi sono cambiata. Con mio marito non sono mai stata sospettosa, di quelle che controllano i cellulari”.

Un atteggiamento zen che vive anche sul lavoro. Anche quando la tv sembrava averla messa sa parte: “Nei momenti no, ho imparato a non personalizzare. Non sono decisioni prese contro di te, ma questione di gusti. Sono finita in panchina però non ho mai pensato di valere meno, l’autostima non mi è mai mancata. Per due o tre anni il telefono non squillava più, ma avevo quattro figli, ho perso mia madre, mi sono ammalata, ho dovuto rimettere a posto i cocci”.

Ora però, con la sua partecipazione ad Amici, accanto a Maria De Filippi, Lorella ha trovato nuovi fan e un posto adatto a sé, senza dover invidiare nessuno. “Mi piace vedere come lavorano gli altri. Certo mi sarebbe piaciuto avere un decimo della voce di Giorgia”.