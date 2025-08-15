La recente intervista a cuore aperto di Alba Parietti in cui ha svelato la fine della sua relazione con Fabio Adami e ha parlato di Lorella Cuccarini e Pippo Baudo

Alba Parietti è diventata, suo malgrado, una delle protagoniste dell’estate 2025, visto che di recente delle dichiarazioni di Lorella Cuccarini hanno innescato un botta e risposta tra le due amate conduttrici televisive, che è rimbalzato su tutte le pagine dei giornali nazionali, riaprendo una polemica di oltre trent’anni fa.

La presentatrice piemontese è tornata sulla vicenda in una recente intervista, ma ha raccontato anche la fine della sua relazione amorosa con Fabio Adami.

Alba Parietti, le dichiarazioni su Baudo e Cuccarini

Alba Parietti, si sa, ha un carattere forte e schietto e, ovviamente, la conduttrice televisiva non ha perso tempo e ha subito deciso di replicare alle recenti dichiarazioni di Lorella Cuccarini sul suo conto e sull’edizione del 1993 del Festival di Sanremo in cui entrambe erano protagoniste. La più amata degli italiani ha affermato che la collega è stata indelicata con lei, ma Alba Parietti non ci sta e rimanda la palla indietro: “Indelicata fui io, oppure Pippo Baudo, che la proteggeva talmente tanto da non metterla mai nelle condizioni di andare in una situazione alla pari sul palco dell’Ariston?”.

La conduttrice piemontese ha ribadito il veto posto da Pippo Baudo nei suoi confronti: “L’anno prima su quel palco c’ero io, ero la donna di punta della Rai. Fu Baudo a non volermi l’anno successivo e ad affidarmi il Dopofestival. Ma io lo ringrazio, perché mi ha permesso di saltare nell’arena con armi meno lucenti, e io sono sopravvissuta. Curiosamente, resto l’unica conduttrice del Dopofestival a non essere salita sul palco dell’Ariston, alla fine, per salutare il pubblico”.

Alba Parietti, la fine della relazione con Fabio Adami

Alba Parietti e Fabio Adami hanno stretto una relazione amorosa tre anni fa e sembravano più innamorati che mai ma, dopo diverse voci di crisi smentite, la conduttrice televisiva ha adesso svelato al Corriere della Sera di aver chiuso questa relazione: “Ho capito quanto posso essere forte. Riprendere in mano la mia vita alla mia età mi spaventava. Anzi, mi ha sempre spaventato, pure a 40 e a 50 anni. Ho sempre avuto paura di invecchiare da sola. Era arrivato il momento di prendere strade diverse. Alla nostra età un compagno deve essere un valore aggiunto”.

La presentatrice ha svelato che tra di loro non c’erano più le condizioni per portare avanti la relazione per delle diversità caratteriali: “È stata una grandissima passione, ma forse non aveva basi solide. Eravamo troppo diversi per farla durare. Detto questo, lui è un padre straordinario, un figlio esemplare e un grandissimo lavoratore. Una persona stra-perbene, di cui non posso che dire bene. Per quanto mi riguarda è una storia chiusa. È meglio salvaguardare le cose molto belle che ci sono state. Ma quando capisci che i caratteri sono troppo diversi e i modi di intendere la vita pure… Forse a noi è venuto a mancare il dialogo, il confronto, che per me è indispensabile”.

La conduttrice televisiva ha svelato che in Fabio Adami aveva trovato un uomo semplice e protettivo ma che, a lungo andare, forse l’imprenditore non è riuscito a reggere il confronto con una donna ingombrante come lei: “Io sono una donna ingombrante, famosa e per di più con una personalità strutturata forte. Bisogna essere profondamente risolti e non competitivi, per stare con me. È umano non riuscire a reggere questo ruolo e poi cercare di ridimensionare l’altro nel modo più sbagliato: quello che ti affascinava all’inizio, diventa una minaccia per la tua identità, se non hai spalle abbastanza larghe”.

Alba Parietti, gli amori del passato

Alba Parietti, oltre alle dichiarazioni su Fabio Adami, ha ricordato i suoi amori del passato, cominciando dal padre che l’ha amata davvero tantissimo.

Ma un uomo che, di certo, non dimentica è Franco Oppini, il padre di suo figlio Francesco: “Ancora oggi ho un rapporto meraviglioso. Stefano Bonaga è stato il compagno che più mi ha fatto crescere intellettualmente. Con Christopher Lambert ho sperimentato la passione, come pure con Fabio. Cristiano De André? Ora siamo come fratello e sorella, dopo aver condiviso emozioni enormi. Peraltro, ma non lo dico per farmene un vanto, tutte le storie importanti le ho chiuse io”.

Il vero amore della sua vita sembra essere stato Giuseppe Lanza di Scalea: “Lui è l’uomo che ha contato di più nella mia vita, dopo i miei genitori. È stato il mio compagno per 7 anni e poi il mio migliore amico. È una persona di cui non riesco a parlare senza commuovermi, per la sua bellezza d’animo”.

Alba Parietti, nel corso della sua recente intervista ha raccontato anche la sua paura d’invecchiare che crede sia comune a tutti: “Chi non ce l’ha? Ma perché bisogna mentire a sé stessi? A chi piace ammalarsi, invecchiare, avere gli acciacchi?”. In ogni caso la presentatrice è certa che nel suo lavoro non conti l’età: “Le donne che hanno più successo sono Mara Venier, Iva Zanicchi, Mara Maionchi. Io faccio un tipo di lavoro dove conta l’intelligenza”.

Alba Parietti ha svelato anche il suo più grande desiderio per il futuro: “Che i miei gatti si trasformino in nipotini. Vorrei tanto che mio figlio Francesco e la compagna mi facessero diventare nonna, sarebbe il regalo più grande. E poi, perché no? D’innamorarmi ancora: non si è mai così felici come quando si è innamorati”.