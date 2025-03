Alba Parietti, altro che crisi: la romantica foto con Fabio Adami

Se la crisi c’è stata davvero, quasi non ce ne siamo accorti: nessun allontanamento per Alba Parietti e Fabio Adami, che oggi sembrano più innamorati che mai. La showgirl ha infatti condiviso una foto sul suo profilo Instagram insieme al compagno a Courmayeur, la sua seconda casa, dimostrando che dopo le tempeste torna sempre il sereno.

Alba Parietti, la foto scaccia crisi con Fabio Adami

“Courmayeur, 23 marzo 2025”: queste le poche parole che accompagnano la prima foto condivisa su Instagram di Alba Parietti e Fabio Adami dopo le voci che li volevano ormai lontani. Un semplice selfie sulla neve, lei con gli occhiali da sole e lui che guarda dritto nell’obbiettivo, ma che sembra dire a tutti “Noi siamo ancora qui, insieme”.

La showgirl ha voluto porre fine a tutti i pettegolezzi sulla sua vita sentimentale, lasciando spazio solo all’amore. La coppia, che è sempre sembrata inossidabile, pare che abbia attraversato un periodo complicato nelle scorse settimane, tanto che si era parlato di una rottura. Ma adesso sembra proprio che la crisi sia stata superata, come dimostra il romantico scatto di Alba Parietti e del compagno a Courmayeur.

Del resto, dopo le voci che li volevano lontani, era stato Dagospia pochi giorni fa ad anticipare che i due erano tornati insieme, quando erano stati avvistati in giro per Roma in atteggiamenti romantici. E a chi le aveva chiesto in questi giorni cosa fosse accaduto con Fabio, la showgirl aveva risposto: “Gli amori iniziano e finiscono, il nostro… no”. Insomma, la tempesta ha lasciato spazio al sereno: (almeno per il momento) la bellissima storia d’amore di Alba e Fabio pare ancora gridare al mondo “Per sempre”.

Le incomprensioni e le voci di crisi

Era stato Dagospia a diffondere l’indiscrezione che la showgirl e il manager si fossero lasciati dopo tre anni d’amore. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, infatti, a giocare un ruolo cruciale nell’allontanamento tra i due sarebbe stato il brutto infortunio subito dalla showgirl lo scorso dicembre: “Dopo le disavventure sciistiche a Courmayeur Alba Parietti è in splendida forma fisica, forse per la ritrovata libertà. Si dice che proprio a causa dell’incidente, per nervosismi, malintesi e incomprensioni, da alcune settimane lei abbia dato un taglio alla sua storia con il manager romano Fabio Adami e deciso di lasciare la casa del fidanzato dove conviveva da più 3 anni per trasferirsi nella sua magione romana ai Parioli” si leggeva sul sito.

Già allora però i segnali di un ritorno di fiamma erano già forti. “Gli amici della coppia dicono che i due sono ancora innamoratissimi l’uno dell’altro ma incompatibili, e dunque avrebbero deciso di allontanarsi per evitare ennesimi contrasti liti e divergenze” riportava sempre Dagospia.

Una rottura che già nelle scorse settimane sembrava passeggera e che tra l’altro non aveva trovato conferme nei diretti interessati, che si sono tenuti lontani dal commentare la notizia. Probabilmente i due avevano solo bisogno di un po’ di spazio per ritrovarsi. E la foto romantica foto insieme dopo settimane di pettegolezzi ha dato a tutti un’unica risposta: che il loro amore è ancora forte.