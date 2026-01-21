Perché Alba Parietti è single e fuori dal mondo della Tv, ecco la sua delusione e rabbia: "Sono come Barbara D'Urso"

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Alba Parietti, il motivo dell'addio a Fabio Adami e la solitudine che la fa soffrire

Alba Parietti è abituata a parlare senza filtri, raccontandosi con grande onestà. Appartiene alla stessa categoria la chiacchierata con il settimanale F. L’attrice, showgirl e conduttrice è andata ben oltre il gossip, toccando temi come l’età, l’amore, la solitudine e le ferite del passato. Un racconto sfaccettato, che restituisce il ritratto di una donna profondamente consapevole.

Ha iniziato discutendo di quell’etichetta che l’accompagna da anni: “Quando si parla di me esce sempre fuori una personalità ingombrante”. Un giudizio che fa fatica a comprendere fino in fondo, soprattutto alla luce del suo percorso personale e professionale.

“La mia vita è specchiata e tutti sanno che non ho avuto santi in paradiso. Nessuna raccomandazione, mai. Invece di nobilitarmi per questo, è stato usato contro di me”. Una riflessione amara, che mette in luce la cocente delusione per il trattamento ricevuto dal mondo dello spettacolo.

Età e libertà d’essere se stessa

Secondo Alba Parietti, a pesare maggiormente sulla sua carriera è l’anagrafe. Il giudizio comune, spiega, si aspetta da lei che rinunci a tutto, professionalmente e non solo. Esiste un certo pregiudizio nei riguardi delle donne mature, soprattutto se continuano a essere desiderabili:

“Quando una donna ha ancora un aspetto appetibile a un’età in cui questo non è previsto, scatta qualcosa. Vale per me, per Barbara D’Urso. Siamo donne ritenute pericolosissime”.

Nonostante il giudizio generale e le possibilità limitate, però, Alba Parietti non rinnega il tempo che passa, anzi. È ben consapevole di non avere la pelle di una ventenne, spiega, ma ha lo “charme di una 64enne”.

Sottolinea poi come ci siano un sacco di cose belle dopo la menopausa. Dice infatti di voler urlare il fatto di sentirsi molto meglio, sia fisicamente che psicologicamente. A ciò si aggiunge il fatto che “tantissimi uomini sono attratti dalle donne grandi”.

L’addio a Fabio Adami

Parlando di sfera privata, era impossibile non affrontare il tema amoroso. La fine della storia con Fabio Adami le ha fatto molto male, perché credeva che fosse quella definitiva. I due hanno infine avuto l’onestà di riconoscere che qualcosa di cruciale era cambiato.

“Mi sono innamorata dell’amore che quest’uomo aveva per me, di tutto ciò che mi ha dato e dedicato. Mi ha resa molto felice, mi ha emozionata e convinta a ributtarmi in una relazione”.

Qualcosa poi si è spezzato, giunti a un punto della storia in cui non erano più felici. La loro relazione era divenuta “competitiva”, spiega, e alla fine aveva reso infelici entrambi.

Nessun rimpianto per la decisione presa ma la ferita brucia ancora. Era certa di poter condividere tutto con lui ed è proprio questo che le manca maggiormente: “Mi fa soffrire non poter parlare con qualcuno delle emozioni che provo. È una cosa che ho sempre cercato disperatamente”.

Non solo dolori d’amore per Alba Parietti, che ha raccontato come suo figlio Francesco l’abbia tutelata da alcune situazioni spiacevoli, come fatto da Naike Rivelli con sua madre Ornella Muti. Non ha potuto far nulla, però, contro tentativi d’abusi (mai denunciati): “In tanti hanno cercato di farmi del male, anche fisicamente. Per fortuna solo un paio di volte. Non ho potuto farne parola con nessuno, anche perché alcune persone sono intoccabili”.