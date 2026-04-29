Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages I bracciali in resina sono l'accessorio da sfoggiare in primavera

Spesso sottovalutati i gioielli rientrano nella categoria degli accessori che possono rivoluzionare totalmente il look. Ora che la primavera è entrata nel vivo e che abbiamo alleggerito il guardaroba, per non lasciare “scoperte” le braccia le possiamo impreziosire.

Anche se lo stile minimal non stanca mai, la bella stagione è fatta per osare, ma sempre con eleganza. Quindi a definire il nostro stile personale arrivano i bracciali in resina rigidi che con le loro forme scultoree diventano il fulcro dell’outfit.

Siamo certe che quella per i bracciali in resina si trasformerà in una vera e propria ossessione perché ce ne sono di larghi, colorati, geometrici o dalle forme irregolari. Non è solo il design che cambia in base all’occasione e al tuo stato d’animo, ma anche il modo di indossarli. Quelli che sono conosciuti anche come bangles cuff infatti possono essere sfoggiati sul polsino della camicia o del blazer, singolarmente o all’avambraccio. Se sei in cerca di ispirazione ecco 4 modi di portare i bracciali in resina rigida che donano un twist in più al tuo outfit.

Il bracciale in resina si indossa sopra il polsino della camicia o del blazer

Che si tratti di polsini delle camicie o dei blazer non è una novità vederli “fermati” con un accessorio. A fare scuola in questo senso come sempre sono gli anni ’80 quando era un must indossare l’orologio in questo modo.

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Ovviamente la moda non si ferma al passato, ma lo reinterpreta e sostituisce gli orologi con i bracciali rigidi per raggiungere lo stesso obiettivo: attirare l’attenzione sui polsi e creare nuovi volumi. A rendere divertente questa soluzione è la possibilità di mescolare camicie o blazer dal taglio maschile con bracciale cuff per conferirgli una femminilità audace anche quando hai un outfit essenziale.

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Tovaba Bracciale in resina stile chunky

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Il bracciale all’avambraccio ha un mood boho chic

Un altro grande classico che si è trasformato in un evergreen è indossare il bracciale rigido all’avambraccio. Gli arm cuff (i bracciali da bicipiti) con il loro stile minimalista che attinge all’estetica etnica sono perfetti se il tuo obiettivo è quello di ricreare un’estetica boho chic.

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Per un risultato romantico il nostro consiglio è di abbinarli a un vestitino a fiori o sulle tinte pastello. Più urban chic invece, è la scelta di sfoggiarlo con una canotta o un gilet e un pantalone largo.

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I bracciali rigidi in resina possono essere indossati in coppia

Può sembrare una scelta scontata, quasi banale, invece indossare i bracciali rigidi in coppia è una soluzione davvero interessante. Cosa vuol dire? Che non dovete fare altro che mettere il bracciale su entrambi i polsi. Puoi sceglierli uguali per creare equilibrio oppure diversi per giocare con il look e completare anche la mise più semplice.

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Unicraftale Bracciale in resina coppia

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I bracciali in resina possono essere stratificati

Nonostante siano grandi e spesso abbiano forme scultoree i bangles cuff possono essere stratificati. In questo caso hai due possibilità, puoi optare per design molto simili, anche per quel che riguarda la tonalità, ma alternando spessori differenti oppure giocare con i contrasti. Quindi via libera a bracciali con tematiche e colori differenti. In ogni caso il ruolo del bracciale sarà ancora di più quello di dare movimento e completare il look.

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