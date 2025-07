Kate Middleton, il dettaglio nascosto nella nuova foto di George

Kate Middleton ha condiviso una nuova foto di George per il suo compleanno e in molti hanno notato un dettaglio altamente significativo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William con George

Kate Middleton ha festeggiato i 12 anni di suo figlio George, condividendo una nuova foto e un video su Instagram. Nel nuovo ritratto è emerso un dettaglio particolare che ha un grande significato simbolico.

Kate Middleton, la nuova foto per il compleanno di George con dettaglio segreto

Come da tradizione, William e Kate Middleton hanno celebrato il compleanno del figlio maggiore con un nuovo ritratto. Questa volta non è stata la Principessa del Galles, appassionata fotografa, a immortalare il primogenito, ma si è affidata all’abilità di Josh Shinner.

Kate andava sul sicuro perché il fotografo aveva già ritratto gli altri due figli, Charlotte e Louis. In particolare, nel nuovo ritratto George appare nel giardino della sua casa nel Norfolk. È sorridente e spensierato, con la chioma bionda spettinata e il sorriso furbetto. Sembra perfettamente a suo agio davanti all’obiettivo e nell’ambiente in cui si trova.

Evidentemente ciò che voleva essere messo in risalto con questa foto era proprio la naturalezza e la freschezza del Principe che ieri 22 luglio ha compiuto 12 anni.

George indossa una camicia bianca a quadri e una giacca smanicata verde. Appoggiando le braccia sulla staccionata, mette in mostra un bracciale dell’amicizia bianco e blu. Ecco il dettaglio nascosto e altamente simbolico.

Non è la prima volta che viene immortalato con questo oggetto al polso. Lo scorso anno, quando accompagnò suo padre William alla finale di Euro 2024, lo indossava e lo aveva anche nel ritratto del suo undicesimo compleanno.

Finora Kensington Palace si è rifiutato di rivelare chi abbia regalato il braccialetto a George, ma non è l’unico membro della famiglia ad averlo. Quindi può essere che si tratti di un regalo speciale che il Principino ha avuto da uno dei suoi fratelli oppure magari da qualche amico o da mamma Kate.

La Principessa del Galles infatti ama molto seguire da vicino i figli nelle loro attività. Oltre a praticare con loro diversi sport, a organizzare giochi all’aria aperta, condivide con loro altri momenti di gioco: disegnano insieme, cucinano dolci e fanno lavoretti. Può essere che in uno di questi momenti abbiano realizzato insieme i bracciali dell’amicizia e poi se li siano scambiati.

I bracciali dell’amicizia nella Famiglia Reale

A conferma di questa ipotesi, va notato che anche Charlotte portava un bracciale dell’amicizia a Wimbledon la scorsa estate. Ma non solo tra i bambini di Will e Kate è scoppiata questa moda. Infatti, altri membri della Famiglia Reale hanno sfoggiato questo accessorio, da Sophie di Edimburgo a Re Carlo. Magari si tratta in entrambi i casi di un regalo dei bambini.

Il trend dei braccialetti dell’amicizia è nato al concerto di Taylor Swift lo scorso anno e George, Charlotte e Louis ci sono andati.