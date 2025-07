Re Carlo, suo nipote George compie 12 anni: il regalo inestimabile

Getty Images George

Pare che Re Carlo abbia in serbo un regalo speciale per suo nipote George che oggi, 22 luglio, compie 12 anni. Il primogenito di Kate Middleton e William è nato infatti il 22 luglio 2013.

Re Carlo, il legame speciale con suo nipote George

Re Carlo ha un legame speciale con George e per diversi motivi. Nato il 22 luglio 2013, il figlio di William e Kate Middleton è stato il primo nipote per il Sovrano, colui che insomma l’ha fatto diventare nonno per la prima volta.

Carlo adora fare il nonno, tanto che nei primi anni dopo la nascita di George e di Charlotte si era risentito con William e Kate perché non riusciva a vedere abbastanza spesso i nipoti. C’è poi la celebre foto per i suoi 70 anni dove ha voluto intorno a sé non solo Camilla e figli, ma anche le nuore e i nipoti che erano già nati all’epoca.

Spesso si è visto il Re coccolarsi i bambini in pubblico, anche con Louis, il più scatenato dei bambini dei Principi del Galles, ha dimostrato di avere un’enorme pazienza e di essere pronto a intrattenerli anche durante una manifestazione in cui rappresenta la Monarchia.

Poi non va dimenticato che George è destinato a sedersi sul trono dove ora si trova lui. Il Re condivide con il nipote questo importante e difficile ruolo e intende trasmettere a suo nipote tutti i consigli per affrontare al meglio una posizione così complicata.

Re Carlo, il regalo inestimabile

È probabile che Carlo voglia festeggiare il compleanno del nipote con un regalo speciale. In passato aveva voluto rendere quasi eterno il profondo legame con George, trasformando un arboreto nei giardini di Birkhall, nella tenuta di Balmoral in Scozia, cui diede il suo nome.

Carlo, allora Principe del Galles, raccontò: “Era un campo piuttosto vuoto di cui la fattoria non aveva più bisogno. La cosa fantastica è che sono riuscito a piantarlo lo stesso anno in cui è nato mio nipote, il maggiore, George, quindi ho pensato di chiamarlo il bosco del principe George“. Il Principino quando aveva appena due anni aiutò il nonno a piantare gli alberi.

Dunque, quest’anno che compie 12 anni, un’età che segna una svolta nel suo cammino verso la Corona, nonno Carlo non può essere da me e sicuramente ha in serbo per il nipote una grande sorpresa.

La foto per il compleanno di George

Ci si aspetta di vedere la nuova foto di George per il suo compleanno che Kate condivide come da tradizione sul profilo Instagram ufficiale. E nonno Carlo si unisce ai genitori negli auguri pubblici per il nipote.

Il Principino dovrebbe trascorrere la giornata in famiglia, nel Norfolk. Probabilmente mamma Kate gli ha organizzato una festa con i suoi amici, preparando personalmente la torta di compleanno e i dolci per il party. Di solito, sono presenti i nonni Middleton e magari gli zii Pippa e James. Mentre Harry e Meghan potrebbero fare una telefonata per fargli gli auguri, ma non è così scontato.