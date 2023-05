Le giornate all'Isola dei Famosi possono essere lunghe, ma per non annoiarsi basta trovarsi con. La naufraga dell'edizione 2023 del caldissimo reality certo sa come tenere occupati i suoi compagni d'avventura. E così, vista anche la sua conoscenza ed esperienza come insegnante di yoga , ha messo in piedi una sessione ristretta di. Andrea Lo Cicero, Gian Maria Sianato e Corinne Clery si sono lasciati cullare dal rumore delle onde e si sono goduti un po' di sano allenamento con una vera esperta. Una cosa è certa: la Prestes sa come incantare, con la sua grinta e il suo fisico scolpito.