“Isola dei Famosi”: Helena Prestes fisico scolpito con lo yoga: l’allenamento

Helena Prestes sarà uno dei volti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, al via il prossimo 17 aprile su Canale 5. La modella brasiliana è già nota al pubblico del piccolo schermo, per aver partecipato, insieme alla finalista del GF Vip 7, Nikita Pelizon, a Pechino Express nel 2022. Helena, però, non si dedica solo alla moda e ai reality: la sua più grande passione è lo yoga, che pratica non solo per tenersi in forma, ma anche in modo professionale in veste da insegnante. La futura naufraga ha anche condiviso parte del suo allenamento sui social, proprio in previsione della sua partenza per l’Isola.

Helena Prestes, fisico curato con lo yoga per l’Isola dei Famosi

Helena Prestes si sta prendendo cura del suo fisico, in previsione dello sbarco sull’Isola dei Famosi a pochi giorni dall’uscita dell’amica Nikita Pelizon dalla casa del Grande Fratello Vip. Le due modelle, amiche da alcuni anni, lo scorso anno sono diventate note per la loro partecipazione a Pechino Express, dove sono arrivate terze. Entrambe molto spirituali, sono legate da una grande passione: lo yoga.

Questa disciplina per Helena è qualcosa di più: diventata da poco anche insegnante di yoga, la Prestes condivide spesso sui social i suoi allenamenti, e le sue sessioni di meditazione, tanto da essere stata scelta da un noto brand di biancheria intima come testimonial: attraverso dei brevi video, infatti, la modella spiega i principi basilari dello sport in questione.

Nell’ultimo post Instagram, ad esempio, la futura naufraga ha mostrato la sua preparazione atletica per l’avventura che l’aspetta all’Isola dei Famosi, che rivedrà al timone Ilary Blasi, a partire dal 17 aprile. Concentrata, flessibile, decisa, Helena non “si arrende al mondo che la circonda”, come spiega nella didascalia di questo e altri post social.

Le sessioni di allenamento di Helena Prestes

La congiunzione con il suo io interiore e la natura è la chiave di volta dell’allenamento di Helena Prestes, il cui fisico, come dimostrano gli scatti social, è pronto ad affrontare digiuni e sofferenze nel reality di Canale 5. La modella brasiliana pratica lo yoga principalmente nelle prime ore del mattino: sveglia alle 3, si inizia il workout alle 4: “Per me è importante restare connessi e fidarci semplicemente del processo” ha spiegato Helena.

“Alle volte mi sveglio piangendo, molte cose sono cambiate brutalmente quest’anno e la mia vita lo sta cambiando, lentamente. E sto arrivando a capire e fidarmi di questo processo. E l’unico modo per lasciarlo andare è connettermi al mio sé superiore e fidarmi del processo.” Il suo non è solo un processo fisico, ma soprattutto mentale, una purificazione dai pensieri negativi, e siamo certi che insegnerà yoga anche agli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Chi è Helena Prestes, la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi

Classe 1990, Helena Prestes è nata a San Paulo, in Brasile, e la sua passione per lo yoga non è casuale: alle spalle, prima di entrare nel mondo della moda, ha una carriera sportiva. Infatti, sin da piccolissima ha giocato a basket, arrivando a diventare titolare in una squadra locale brasiliana. Però, l’esigenza di guadagnare di più per aiutare la sua famiglia, e il sogno di entrare nel mondo della moda, l’hanno portata a cambiare strada nella vita.

Dopo essere arrivata in Italia, si è innamorata del nostro paese, decidendo di restare a vivere qui: oltre alla carriera di modella e di insegnante di yoga, Helena Prestes sta muovendo i primi passi come stilista e nella recitazione. E l’amore? Prima dell’ingresso nella casa del GF Vip, al suo fianco c’era Antonino Spinalbese, frequentato per un breve periodo. “I paparazzi non ci lasciavano mai in pace – ha spiegato la ragazza parlando dei motivi che hanno portato alla rottura – Lui, poi, non è pronto, perché è focalizzato sulla figlia”.