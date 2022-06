Chi è Helena Prestes, la splendida modella che frequenta Antonio Spinalbese (ex di Belen)

Pechino Express 2022, le coppie in gara, quando inizia e dove vederlo

Belen non è che un ricordo lontano. Antonino Spinalbese, suo ex nonché padre di sua figlia Luna Marì, ha ritrovato il sorriso al fianco di una meravigliosa modella – Helena Prestes – con la quale è stato immortalato per le vie di Milano. L’ex hairstylist apre così un nuovo capitolo della sua vita, nonostante sia molto compreso nel suo ruolo di padre, come lui stesso ha avuto modo di dichiarare. Scopriamo insieme chi è la donna che gli ha restituito la serenità, dopo un periodo particolarmente difficile al quale sono legati anche alcuni problemi di salute.

Helena Prestes, chi è la modella al fianco di Antonino Spinalbese

Non è un volto sconosciuto. Helena Prestes è infatti una nota modella, ma il grande pubblico ha imparato a conoscerla per la sua partecipazione a Pechino Express. Archiviata l’esperienza del reality, particolarmente dura benché avvincente per tutti i concorrenti, la splendida indossatrice è tornata a dedicarsi alla sua vita privata e a una nuova conoscenza.

La frequentazione con Antonino Spinalbese, rivelata da alcune foto comparse su Chi, è infatti alle sue prime battute. Le passeggiate per Milano mano nella mano rivelano che sì, sono ancora in una fase iniziale, mentre i baci che si sono scambiati fanno ben sperare in qualcosa di più.

Brasiliana di nascita, classe 1990, Helena Prestes non è solo una modella ma è una donna dalle mille passioni. È infatti insegnante di yoga ed è giocatrice di basket. Con lo sport, che ha riempito la sua vita fin da quando era solo una bambina, è riuscita ad allontanarsi dalla realtà difficile del quartiere dov’è cresciuta. La perseveranza e la fatica l’hanno ripagata: oggi parla cinque lingue e ha fatto il giro del mondo. È arrivato quindi il momento, per lei, di ritagliarsi uno spazio tutto per sé, che sembra voler riempire con l’amore. Con Spinalbese è ancora un lavoro in corso: si sono conosciuti a maggio 2022 presso l’agenzia di comunicazione dove lavorano entrambi e hanno così deciso di provare a conoscersi.

Antonino Spinalbese ritrova la serenità dopo Belen

Non è stato di certo un periodo facile, per Antonino Spinalbese, che ha affrontato con coraggio la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez ed è pronto a scrivere una nuova pagina della sua vita. Nonostante abbia dichiarato – ancora a Chi – di essere completamente rapito dal sentimento profondo che lo lega a sua figlia, l’ex parrucchiere di Torre del Greco ha deciso di concedere un’altra possibilità alle emozioni.

Con Helena, arrivata subito dopo i difficili momenti legati alla malattia che gli è stata diagnosticata, può provare a essere ancora felice. La storia con Belen, dopotutto, non glielo aveva consentito fino in fondo. Si sono conosciuti, si sono innamorati e lei è rimasta subito incinta di Luna Marì, che oggi è la sua ragione di vita. Come spesso capita, qualcosa non ha funzionato e insieme hanno deciso di dividere le loro strade. Lui ha ricominciato con la Prestes mentre lei si è riavvicinata a Stefano De Martino, il suo ex marito e padre di suo figlio Santiago.