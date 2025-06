Elena Barolo e Antonino Spinalbese insieme in segreto? La confessione di un ex concorrente di The Couple

Elena Barolo e Antonino Spinalbese stanno insieme in segreto? Parla un ex concorrente di The Couple.

IPA Antonino Spinalbese ed Elena Barolo

Elena Barolo e Antonino Spinalbese starebbero insieme in gran segreto. A svelarlo, qualche settimana fa, era stato Gabriele Parpiglia, che aveva parlato di un flirt nato negli studi televisivi di Ilary Blasi.

Ora altre rivelazioni arrivano da un ex concorrente di The Couple che ha commentato la notizia secondo cui l’ex velina di Striscia la Notizia e l’hairstylist starebbero vivendo da tempo una relazione segretissima che però ora sarebbe finita “sulla bocca di tutti”.

Elena Barolo e Antonino Spinalbese insieme in segreto: le rivelazioni

A parlare di una relazione segreta fra Elena Barolo e Antonino Spinalbese è stato per primo Gabriele Parpiglia che ha parlato di una love story tenuta segreta.

Nuove rivelazioni arrivano da Andrea Tabanelli, ex calciatore che ha partecipato a The Couple in coppia con l’ex compagno di Belen Rodriguez. Tabanelli, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha parlato del rapporto fra Spinalbese e la Barolo.

L’ex calciatore ha ammesso di aver notato un certo feeling fra i due, ma di non essere certo che ci sia stato qualcosa di più. A Lorenzo Pugnaloni, ha rivelato: “Credo che ci fosse già all’interno di The Couple una simpatia che, però, non andava oltre per nessuno dei due”.

Dunque nessuna conferma ufficiale, ma solo la certezza che la Barolo e Spinalbese si siano da subito trovati in sintonia nella trasmissione di Ilary Blasi. Lo show, come è noto, è stato chiuso in anticipo per via degli ascolti bassi. Il montepremi di un milione di euro, destinato alla coppia vincitrice, è stato devoluto in beneficienza, mentre i concorrenti sono tornati a casa, mettendo fine al reality.

Non possiamo dunque sapere cosa sarebbe potuto accadere fra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo se il gioco fosse continuato per altre settimane, come previsto.

Gli amori di Antonino Spinalbese ed Elena Barolo

D’altronde entrambi sono single da tempo. Elena Barolo, arrivata al successo negli anni Duemila grazie a Striscia la Notizia con Giorgia Palmas, ha vissuto una lunghissima storia d’amore con Alessandro Martorana.

Una relazione terminata di recente e mai commentata dalla modella, che ha sempre scelto di vivere la sua vita privata lontano dai riflettori. Sarebbe single anche Antonino Spinalbese, deciso a concentrarsi solo sul ruolo di padre per la piccola Luna Marì.

Dopo la storia d’amore – finita – con Belen Rodriguez, che l’ha reso papà per la prima volta, Antonino ha vissuto alcuni flirt e storie d’amore. Si è parlato di un legame speciale sia con Ginevra Lamborghini che con Helena Prestes. Il rapporto con la Rodriguez, nonostante ciò, resta sempre centrale.

Antonino ha infatti chiarito spesso quanto sua figlia Luna Marì sia una priorità per cui sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa. Proprio per amore della piccola Spinalbese ha deciso di riavvicinarsi a Belen, nonostante i litigi: “Purtroppo, ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo ed andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io”.

Per ora dunque la storia d’amore fra la Barolo e Spinalbese resta solamente un’indiscrezione che non è stata smentita nè confermata dai diretti interessati.