Belen Rodrguez “indispettita” da Elena Barolo per Antonino Spinalbese: l’indiscrezione

Belen Rodriguez regina incontrastata del gossip d’inizio estate. Dopo i rumor sulla lite con la sorella Cecilia e il presunto ritono di fiamma con il suo ex, la showgirl è al centro di un nuovo pettegolezzo: secondo alcune indiscrezioni, infatti, si sarebbe dimostrata piuttosto “nervosa” in presenza di Elena Barolo, nuova fiamma del suo ex Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez indispettita da Elena Barolo

In un modo o nell’altro, Belen Rodriguez fa sempre parlare di sé. Le ultime indiscrezioni vorrebbero la showgirl argentina piuttosto infastidita da una collega: Elena Barolo. L’ex velina, infatti, avrebbe iniziato una frequentazione con Antonino Spinalbese, conosciuto durante il programma The Couple, suscitando così l’astio della Rodriguez. A riportare la notizia, supportata da una segnalazione piuttosto eloquente, è stato Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicche di Gossip.

“Belen evita la Barolo. Elena pochi giorni fa, è andata da Antonino per sistemarsi i capelli e poco dopo è arrivata Belen, che però non ha voluto incrociare l’ex velina ma ha preferito tornare in un altro momento. Chi era presente durante il “quasi” incontro ha descritto la Rodriguez molto nervosa. Come mai? In tutta risposta la Barolo, non appena saputo il fatto, ha postato una storia ammiccante con Spinalbese” ha scritto il giornalista.

Insomma, Belen non gradirebbe il nuovo flirt di Antonino, suo ex compagno e papà della figlia Luna Marì, ma non sono noti i motivi dell’astio. Elena, ad ogni modo, non si sarebbe lasciata affatto intimorire, lanciando una provocazione via social alla sua rivale. Quale sarà la prossima mossa?

Il presunto flirt tra Elena Barolo e Antonino Spinalbese

Elena Barolo e Antonino Spinalbese si sono conosciuto nel corso di The Couple, il programma condotto da Ilary Blasi e terminato in anticipo per gli ascolti troppo bassi. Nonostante la permanenza piuttosto breve nel reality, tra l’ex velina e l’ex gieffino sarebbe scoccata la scintilla, e i due avrebbero deciso di cominciare a frequentarsi in gran segreto. A parlare per primo della love story è stato qualche settimana fa il giornalista Gabriele Parpiglia: “Sembrerebbe che la storia continui in gran segreto, nonostante sia ormai sulla bocca di tutti” aveva scritto nella sua newsletter.

A sbilanciarsi è stato anche Andrea Tabanelli, che con i due aveva partecipato al reality galeotto: “Credo che ci fosse già all’interno di The Couple una simpatia che, però, non andava oltre per nessuno dei due” ha rivelato a Lorenzo Pugnaloni. Per il momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato: è probabile che Elena ed Antonino si stiano dando del tempo per capire come evolveranno le cose prima di uscire allo scoperto.

D’altro canto, la Barolo avrebbe chiuso da poco, dopo ben 12 anni, la lunga relazione con lo stilista Alessandro Martorana: secondo i ben informati, lui avrebbe avuto una storia parallela con un’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi ed Elena, dopo averlo scoperto, non gli avrebbe dato possibilità di replica. Antonino, invece, risulta single da diverso tempo: il parrucchiere, nonostante sia molto corteggiato, non ha mai negato che priorità assoluta nella sua vita sia la figlia Luna Marì.