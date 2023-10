Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, i look di ottobre che fanno tendenza (o flop)

Per Letizia di Spagna è un Día de la Hispanidad, la Festa Nazionale spagnola che si celebra ogni 12 ottobre, molto speciale perché sua figlia Leonor vi prende parte per la prima volta come membro dell’esercito. La Principessa delle Asturie è affascinante nella sua divisa militare cui aggiunge un tocco di eleganza femminile grazie allo chignon intrecciato e lucido, mentre sua madre non la perde di vista un attimo.

Leonor di Spagna affascina in divisa militare

Dire che Letizia di Spagna e Felipe sono genitori orgogliosi è dir poco. Leonor, futura Regina se il popolo lo vorrà, sta completando la sua formazione. E dopo due anni passati in Galles a studiare, la Principessa è tornata per prestare il servizio militare. A fine agosto è entrata alla accademia di Saragozza dove qualche giorno fa ha prestato giuramento alla bandiera.

Eccola ora, nel giorno più importante per la Spagna, accanto ai genitori con la sua uniforme di gala verde assistere alla parata militare e accogliere a Palazzo le alte cariche politiche dello Stato. Leonor è davvero affascinante nella sua divisa militare verde che forse le dona ancora di più rispetto a quella blu indossata per la cerimonia del giuramento. D’altro canto, non rinuncia a un tocco di eleganza femminile. In fondo, ha davanti a sé come esempio sua madre Letizia che è considerata una delle Regine più eleganti al mondo.

Come fare lo chignon intrecciato di Leonor di Spagna

Leonor infatti ha raccolto i capelli in uno chignon intrecciato, tiratissimo e lucido, che sta già facendo tendenza. Sembra un’acconciatura molto elaborata ma in realtà non lo è, almeno così assicurano gli hair stylist. Si può infatti realizzare in poche mosse e con pochi prodotti. I capelli vanno prima raccolti in una coda di cavallo alta e tirata, poi vanno intrecciati.

Una volta realizzata la treccia, questa va arrotolata sulla nuca e fissata con un elastico e delle forcine. Se lo chignon deve essere perfetto senza un capello fuori posto, si deve utilizzare una lacca o uno spray fissante. Ma bisogna fare attenzione a non applicare troppo prodotto per evitare l’effetto “impastato”.

Letizia di Spagna, chemisier da 700 euro

Indubbiamente Leonor ha catalizzato l’attenzione di tutti e per la prima volta dopo 19 anni – tante sono le edizioni cui ha partecipato – Letizia non è la più ammirata.

D’altro canto, la Reina è ben contenta di lasciare spazio alle figlie e lo ha sempre dimostrato in ogni evento in cui hanno partecipato sia Leonor che Sofia, ora in Galles a studiare. Anche in questa occasione Letizia ha scelto un look dimesso, non particolarmente appariscente o eclatante.

La Regina ha optato, come fa sempre per la cerimonia del Giorno della Festa nazionale, per un brand spagnolo. Quest’anno ha optato per Juan Vidal di cui ha già indossato altre creazioni. In particolare, Letizia ha sfoggiato uno chemisier celeste con fiori bianchi, maniche lunghe a sbuffo, arricciato in vita, gonna morbida e chiuso davanti con una fila di bottoni in stoffa. L’abito è ancora disponibile sul sito del brand a 700 euro. La Reina vi ha abbinato delle scarpe bianche con tacco di 5 cm per il suo noto problema ai piedi.

Per la verità il look di Letizia non sorprende e nemmeno sembra troppo adatto a un evento istituzionale come quello a cui ha preso parte. Ma come detto questa è la sua strategia quando vuole che le figlie, e in questo caso Leonor, stiano alla ribalta.

Di certo non ha perso la Principessa delle Asturie nemmeno per un attimo e non sono mancati gli sguardi penetranti e qualche occhiataccia. Proprio come quando Leonor e Sofia erano bambine e Letizia non permetteva loro di sgarrare nemmeno per un attimo durante le lunghissime cerimonie di Stato.

