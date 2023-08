Letizia di Spagna, la Principessa Leonor irriconoscibile e magnifica in uniforme militare

Fonte: IPA Leonor cambia vita con un look casual chic. Ma mamma Letizia sbaglia tutto

Inizia la nuova vita all’accademia militare di Saragozza, per Leonor di Spagna, che ha salutato la sua famiglia prima di intraprendere i primi giorni di formazione e indossare l’uniforme militare che porta con grande orgoglio. Le aspettative su di lei sono altissime, fin dal momento in cui ha messo piede in accademia: la Principessa è arrivata il 17 agosto, con la protezione dei genitori Re Felipe e Letizia di Spagna con la sorella Sofia, e ora compaiono le prime foto del Battaglione Cadetti scattate nei giorni iniziali.

Leonor di Spagna in uniforme militare: i suoi primi giorni

La Principessa ha completato tutti i passaggi preliminari per iniziare la fase di addestramento e ha raccolto tutto il materiale necessario, compresi i suoi nuovi capi d’abbigliamento tra cui la tuta grigia, quella kaki, la mimetica e l’abbigliamento sportivo. L’erede al Trono sembra essersi già perfettamente inserita nel contesto, per il quale ha mostrato un certo coinvolgimento e molto interesse.

Proprio come i suoi compagni, Leonor di Spagna ha indossato l’uniforme militare con berretto e con gli stivali. La Principessa è apparsa tesa ma molto concentrata. Dopotutto, attendeva questo momento da molto tempo e si era preparata per affrontarlo al meglio. Gli studenti, 612 in totale in cui si contano 140 donne, hanno già ricevuto il benvenuto da parte della direzione, a cui si è unito un kit di materiale e l’uniforme con la bandiera spagnola cucita sulla parte superiore del braccio sinistro.

La nuova pettinatura di Leonor

Per i suoi primi giorni in accademia, Leonor ha dovuto rivedere la sua pettinatura che ha modificato per rispettare gli standard dell’accademia. La lunga coda di cavallo, con la quale si è congedata dai suoi genitori e da sua sorella, ha lasciato spazio a uno chignon basso sul quale ha poggiato il berretto che le è stato consegnato al suo arrivo. La Principessa si è mostrata quindi molto attenta a soddisfare i requisiti imposti dal regolamento, che impone alle donne cadette di portare i capelli del loro colore naturale e della lunghezza desiderata, purché questa non ostacoli il posizionamento ottimale dell’uniforme.

Lo chignon diventa quindi l’acconciatura perfetta per allenarsi: per le attività speciali sono anche consigliate trecce e treccine per tenere raccolti i capelli lunghi. Dopotutto, la Principessa è abituata alle acconciature e alle forcine. Per il suo primo giorno di lezione, Leonor ha scelto di presentarsi senza trucco e con la sua carnagione al naturale. Il protocollo da lei seguito risale al 1996 e a cui si è perfettamente adeguata.

Tutti gli studenti, insieme, hanno aperto i loro scatoloni contenenti i kit che spettano loro. Tra i particolari curiosi, vi è un oggetto che praticamente ognuno indossa ed è uno dei pochi concessi dall’Accademia: si tratta di un orologio da polso. Si possono indossare anche orecchini non pendenti, che sarebbero pericolosi in fase di addestramento, due anelli, un braccialetto semplice e occhiali. Per la sua prima lezione, Leonor ha rimboccato le maniche dell’uniforme, come gli altri, e ha preso appunti sul suo taccuino. Ha così seguito i consiglio del padre Felipe, che ha fatto la stessa esperienza 38 anni fa.