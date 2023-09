Leonor di Spagna, le prime foto in divisa militare

Fonte: IPA Principi e Principesse cadetti che rischiano il destino di Harry

La principessa Leonor di Spagna è entrata da circa un mese nell’Accademia Militare di Saragozza, e nelle ultime ore ha preso parte ad una cerimonia che suggella il suo ingresso nel mondo militare: avvolta nella tradizionale uniforme, l’erede al trono di Spagna ha ricevuto l’arma insieme ai suoi compagni di corso. Ma sugli spalti mamma Leonor e papà Felipe non c’erano.

La cerimonia militare

Ai bellissimi abiti sfoggiati nel corso di eventi e cerimonie, Leonor di Spagna ha sostituito una decisamente ‘meno glamour’ divisa militare: la principessa è infatti apparsa per la prima volta in uniforme nel corso di un’importante cerimonia presso l’Accademia di Saragozza. Basco rosso, camicia bige e pantaloni (rigorosamente dal taglio maschile) color cachi: la figlia di Letizia Ortiz è raggiante, con i capelli raccolti in un elegante chignon biondo e una sciabola tra le mani.

Fonte: IPA

La ragazza ha infatti preso parte insieme ai suoi compagni di corso alla ‘consegna delle spade’, un gesto simbolico e di cameratismo che vede gli allievi più grandi depositare l’arma tra le mani dei cadetti, dando loro ufficialmente il benvenuto. Un rito breve ma molto solenne, che ha visto la giovane principessa seria (ed emozionata) come non mai.

L’assenza di Letizia e Felipe

Trattandosi di una cerimonia riservata solo agli allievi dell’Accademia, i genitori dei cadetti non hanno potuto partecipare. Il permesso è stato negato anche a Letizia e Felipe, che hanno invece presenziato ad un evento di tutt’altro tenore: la regina è volata infatti a Barcellona per la consegna di alcuni premi ad aziende ed enti che si sono distinti in campo sociale. Considerato il grande legame che ha sempre avuto con la sua primogenita, l’ex giornalista le avrà sicuramente fatto sentire la sua vicinanza, supportandola insieme al marito anche a distanza.

La nuova vita di Leonor

Leonor si è diplomata la scorsa primavera presso l’UWC Atlantic College, in Galles, struttura molto gettonata tra i reali del Vecchio Continente e che sarà frequentata anche dalla sua sorella minore Sofia. Nel mese di Agosto è quindi arrivata all’Accademia di Saragozza insieme ad altri 612 cadetti, di cui 140 ragazze: a differenza dei suoi compagni di corso, la principessa non percepirà alcuno stipendio nel corso del suo addestramento alla vita militare. L’erede al trono di Spagna seguirà un percorso della durata di tre anni e non di cinque, così da potersi successivamente dedicare ai suoi studi universitari: professato il giuramento a Saragozza, entrerà a far parte per il secondo anno della Scuola Navale di Marín, e per il terzo andrà all’Accademia Aerea Generale di San Javier.

Fonte: IPA

Al termine dell’iter, sarà nominata Tenente nei corpi militari di terra, aria e acqua. Leonor è la prima donna della famiglia reale ad iniziare la formazione militare: prima della sua nascita, infatti, la legge prevedeva che ad essere incoronati fossero solo gli eredi maschi. La primogenita di Letizia e Felipe, invece, quando diventerà regina di Spagna acquisirà anche il titolo di donna capo delle Forze armate spagnole. Una grande responsabilità, ma anche un passo molto importante verso la piena parità dei diritti anche all’interno delle Famiglie Reali.