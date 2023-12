Letizia di Spagna, la cartolina di Natale è dedicata a Leonor

Un anno speciale per la Principessa Leonor, al lavoro per ottenere la miglior formazione per diventare un giorno Regina

Fonte: IPA La foto di Natale della Famiglia Reale di Spagna

Re Felipe e la Regina Letizia di Spagna hanno, come di consueto, inviato i loro più cari auguri di buon Natale. Per l’occasione il protocollo prevede la diffusione di una cartolina, che in questo caso, così come da anni, propone uno scatto di famiglia.

Al fianco dei sovrani spazio alle due Principesse, la “piccola” Sofia e l’erede al trono Leonor. Proprio quest’ultima è di fatto la protagonista dell’immagine, ormai virale. Il motivo è presto spiegato e risiede nella data scelta per lo scatto.

Gli auguri di Natale dalla Famiglia Reale spagnola

Uno splendido regalo di Natale in anticipo, quello di Re Filippo e della Regina Letizia. Hanno infatti deciso di usare come cartolina per le festività lo scatto di famiglia del 31 ottobre scorso. Si tratta della data in cui l’erede al trono Leonor è diventata maggiorenne. Un compleanno speciale, che l’ha vista prestare giuramento alla Costituzione.

Il futuro è alle porte e sarà lei, un giorno, a salire sul trono. Sul retro del biglietto, che riporta le firme, si legge: “Buon Natale e felice anno nuovo 2024. Questo è ciò che vi auguriamo con tutto il nostro affetto”.

L’immagine scelta è già rimbalzata da un social all’altro. La Famiglia Reale è infatti circondata da un grande affetto in Spagna. L’attenzione è simile a quella per la Corona inglese, ma di certo si respira maggior amore e minor voglia di scovare segreti nascosti e fare congetture.

Fonte: IPA

Ciò di cui si parla, infatti, è la tenerezza del gesto nei confronti della Principessa Leonor, così come degli abiti scelti. Nello specifico parliamo di un capo blu di Carolina Herrera per la Regina, con scollatura a goccia, pailettes e fiori sulle spalle e maniche alla francese.

Il look della Principessa Leonor è invece ben differente. Ha optato per un abito bianco, realizzato su misura per lei da Sastrerìa Serna, con Vello d’Oro sul bavero della giacca. Abito floreale, invece, per la “piccola” Sofia, con mantello di Erdem.

L’anno del cambiamento

Il suo diciottesimo anno di vita non poteva di certo essere come tutti gli altri. Non per una Principessa. La 18enne Leonor lo sapeva bene e sta prendendo parte, da protocollo, a tutti gli eventi previsti. Lo scorso 29 novembre, ad esempio, ha con Re Felipe e la Regina Letizia presenziato all’apertura della legislatura nel Congresso dei Deputati, un mese dopo il suo giuramento sullo stesso palco.

Tutto ciò si alterna alla sua vita di tutti i giorni, che la vede frequentare l’Accademia Militare Generale di Saragozza. Una formazione necessaria per ricoprire un giorno il ruolo di Capitano Generale dell’Esercito, a comando delle Forze Armate, nel ruolo di Regina.

Differenti le preoccupazioni per sua sorella Sofia, ad oggi. Ha infatti da poco lasciato la casa dei genitori, iniziando gli studi presso l’UWC Atlantic College in Galles, lo stesso frequentato da Leonor. I suoi genitori sono stati per la prima volta soli, da quando hanno avuto le due sorelle. Per il momento, però, la residenza reale è tornata a riempirsi di voci. Le vacanze di Natale sono già iniziate per Sofia, che farà ritorno nel Regno Unito a gennaio.