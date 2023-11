Fonte: Getty Images Letizia di Spagna in blu per il giuramento di Leonor: look mamma e figlia a confronto

La Principessa Leonor torna in pubblico ed è impressionantemente identica a sua madre Letizia di Spagna, nello stile e nel portamento. Complice anche il cappotto color cammello che ha rubato nel guardaroba della mamma. La futura Regina dimostra di avere carattere e presenza scenica, per niente intimorita da media, protocollo e politici.

Letizia di Spagna e Leonor, sempre più simili

L’ultima volta che abbiamo visto Leonor era lo scorso 31 ottobre per il giuramento sulla costituzione. La Principessa delle Asturie si presentò con un tailleur bianco che ha fatto la storia e che sua madre Letizia di Spagna ha preso a modello per il look sfoggiato alla serata di gala ai Premi Cerecedo.

Fonte: IPA

Adesso al centro dell’azione non dovrebbe essere più Leonor, perché si tratta della solenne cerimonia di Apertura della XV Legislatura delle Cortes Generales. Ma la sua sola presenza suscita interesse e curiosità. Anche perché la Principessa è sempre più affascinante e soprattutto sempre più identica a Letizia di Spagna.

Leonor, il look preso in prestito da sua madre Letizia

Leonor per la cerimonia ufficiale sceglie un look altamente formale e minimal. Indossa infatti un abito verde bosco, a maniche corte, sciancrato in vita, con gonna ampia midi, firmato Adolfo Dominguez (340 euro). E lo abbina a delle décolleté con tacco largo di Hugo Boss e alla mini bag di Carolina Herrera che appartiene a Letizia. Sempre dall’armadio di sua madre, la Principessa – come tutte le adolescenti – ruba il cappotto color cammello, firmato Carolina Herrera, che indossa aperto per mostrare l’abito.

Fonte: IPA

Dunque, Leonor non solo prende in prestito capi e accessori da Letizia, ma si veste coi brand preferiti di sua madre, ricreando il suo stile in tutto e per tutto. Anche nella scelta dei gioielli che sono praticamente inesistenti, se non per dei piccolissimi orecchini a lobo, i Jardin de Aire, con diamanti e smeraldo, creati da Gold & Roses, da 1.885 euro. E indovinate da dove li ha presi? Ovviamente dal portagioie della Reina. Il look della Principessa comprende anche le collane con le medaglie del senato e del congresso che le sono state donate in occasione dei suoi 18 anni.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna sfida la figlia con l’abito rosso

La risposta di Letizia a sua figlia è un abito rosso scuro, dal taglio simile a quello di Leonor, con maniche lunghe e tre bottoni decorativi sulla spalla, firmato Carolina Herrera, cui ha abbinato clutch e décolleté dal tacco midi, bordeaux, di Magrit, il marchio di calzature da lei preferito. Mentre per coprirsi dal freddo ha optato per un mantello nero, bordato con pelliccia finta e dotato di cappuccio, sempre di Carolina Herrera.

Fonte: IPA

Infine, per ricreare il perfetto effetto mini me, anche se ormai di mini in Leonor c’è ben poco, madre e figlia hanno optato per lasciare i capelli sciolti, stirati con la piastra, malgrado parte della cerimonia si svolgeva all’esterno con un clima invernale umido.

L’unica assente della famiglia, ma non prevista in questa cerimonia, è Sofia, la secondogenita di Felipe e Letizia, che si trova in Galles per motivi di studio.