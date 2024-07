Leonor completa l’Accademia Militare, l’emozione di Letizia di Spagna

Fonte: IPA Leonor e Letizia di Spagna

La Principessa Leonor ha completato la formazione presso l’Accademia Militare sotto lo sguardo orgoglioso di mamma Letizia di Spagna, Re Felipe e la sorella Sofia. Nominata sottotenente, ha anche ricevuto la Gran Croce al Merito Militare con distintivo bianco. Ed è stato proprio il padre, Re Felipe, ad appuntarla sulla sua uniforme. Un momento speciale per la Famiglia Reale di Spagna.

La Principessa Leonor riceve la Gran Croce al Merito Militare

Il 3 luglio 2024 la Principessa Leonor ha completato il suo periodo da studentessa presso l’Accademia Generale Militare di Saragozza, ed è stata insignita da suo padre, Re Felipe, con la Gran Croce al Merito Militare con distintivo bianco. Si è vestita esattamente come il padre, anche se con alcune differenze, considerando che il Re è Capitano Generale dei tre eserciti, oltre che del comando supremo delle Forze Armate (è il motivo per cui indossa la fascia rossa).

Fonte: IPA

Tunica e pantaloni color kaki, fascia di cordoni d’oro e distintivi, oltre che stemmi del suo rango, camicia bianca a maniche lunghe e cravatta nera: il titolo di sottotenente che le è stato concesso è di solito conferito a termine del secondo anno di formazione all’Accademia. Tuttavia, la Principessa ha concluso il suo percorso in anticipo con un programma personalizzato.

L’emozione di Letizia di Spagna e di Re Felipe

Per la Principessa Leonor, è una tappa importante della sua lunga formazione da erede al Trono di Spagna. Oltre alla Regina Letizia di Spagna, presente il Re Felipe e l’amata sorella, l’Infanta Sofia. La Regina si è concessa un momento molto emozionante insieme alla figlia: un abbraccio in pubblico. Ma la Famiglia Reale spagnola è molto più spontanea e meno rigida rispetto a quella inglese, dove si segue un protocollo piuttosto austero.

Manuel Pérez López, il direttore generale dell’Accademia Generale Militare di Saragozza, ha rivolto parole di grande stima a Leonor di Spagna. “Altezza, vi assicuro che ci mancherà il cadetto Borbón Ortiz: avete lasciato un segno nei vostri compagni di classe e in quelli degli altri corsi con i quali avete completato il vostro piano di studi, così come sui vostri comandanti e maestri”. Si è congratulato con lei, per il suo “bagaglio” metaforico di esperienze, valori, nuove conoscenze, amicizia e cameratismo.

Fonte: IPA

Fino ad oggi, la Principessa Leonor, che a maggio ha ricevuto il titolo di “Figlia Adottiva di Saragozza”, ha indossato il basco, ma oggi ha finalmente sfoggiato la coppola. La carriera nell’esercito di Leonor è molto diversa rispetto ai suoi compagni, in virtù del suo status di erede. La nomina di sottotenente è una promozione per Leonor: la tanto attesa stella a sei punte. Per la Regina e il Re, questo è uno dei momenti più emozionanti della loro vita. Hanno sostenuto da sempre la Principessa delle Asturie, durante ogni tappa della sua vita da erede: ora è pronta per concentrarsi sul prossimo step. Al suo fianco, come sempre, i genitori e la sorella, che sono orgogliosi e fieri di lei.