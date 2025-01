Matilde del Belgio e Maxima d’Olanda, i look colorati

Matilde del Belgio e Maxima d'Olanda sono due Regine impegnatissime e sempre molto vicine al loro popolo. Anche il 14 gennaio 2025 entrambe hanno preso parte a degli eventi importanti per le rispettive corone con dei look dai colori insoliti, ma che le rendevano molto affascinanti. La prima donna del Belgio ha accolto i capi delle missioni Nato accreditate a Bruxelles in abito verde bottiglia con ricami in grigio e bordeaux, mentre la Regina d'Olanda ha scelto un completo viola fluo per partecipare a un progetto artistico comunitario.