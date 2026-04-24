Maxima d’Olanda, abito da sera di 19 anni fa con scollatura audace e pioggia di diamanti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda ha fatto sensazione all’annuale cena di gala col corpo diplomatico. La Regina si è presentata con un abito da sera audace, creato da Edouard Vermeulen per la casa di moda Natan, che ha indossato per la prima volta nel 2007. Il tutto impreziosito da tiara e collana di diamanti e rubini.

Maxima d’Olanda seduce alla cena di gala

Willem-Alexander e Maxima d’Olanda hanno presieduto la tradizionale cena di gala che ogni anno si tiene a Palazzo nel mese di aprile, con lo scopo di rafforzare le relazioni tra il loro paese e i paesi vicini.

Maxima e consorte offrono un banchetto ai rappresentanti del corpo diplomatico che si tiene presso il Palazzo Reale di Amsterdam per discutere di questioni di cooperazione internazionale e del ruolo indispensabile che i diplomatici svolgono in questo ambito.

Quest’anno la cena di gala si è svolta il 23 aprile e il tema era “politica e governo”. Oltre ai 140 diplomatici stranieri residenti nei Paesi Bassi e a Bruxelles, all’incontro hanno partecipato anche ministri, parlamentari, sindaci e capi di istituzioni. Il Re ha così potuto favorire lo scambio di idee tra rappresentanti olandesi e stranieri, in un momento in cui la cooperazione è fondamentale.

Willem-Alexander ha tenuto un discorso in apertura di serata dove ha fatto cenno alla situazione internazionale, richiamando l’attenzione sull’Ucraina e sugli altri conflitti nel mondo. “Il nostro pensiero va a tutte le vittime della violenza in Ucraina, in Medio Oriente, in Sudan e in tante altre regioni”, ha esordito, ricordando che “l’ingiustizia genera solo ingiustizia, l’oppressione provoca rabbia e questa è una lezione che non dobbiamo dimenticare”.

Maxima d’Olanda incanta con l’abito di 19 anni fa

Maxima d’Olanda è stata un’ospite perfetta e ha incantato tutti durante la cena presentandosi con un abito da sera decisamente audace. E per più di un motivo.

Il modello è stato creato da Edouard Vermeulen della casa di moda Natan nel lontano 2007. La Regina infatti ha debuttato con questo abito in occasione del 40esimo compleanno di suo marito Willem-Alexander.

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Ormai non stupisce più che Regine e Principesse riciclino i look, anche nelle occasioni più formali come le cene di Stato. Ma è davvero raro che recuperino dal loro guardaroba capi di quasi 20 anni. Eppure Maxima l’ha fatto con grande successo. Il modello le cade in modo perfetto, per lei il tempo non sembra essere trascorso.

La scelta della Regina con questo look è apparsa azzardata anche per il potere seduttivo di questo capo. L’abito, di un fucsia accesso, con balze, è senza spalline, lasciando grand parte del décolleté e della schiena nudi.

Maxima d’Olanda, la tiara del Pavone e parure di diamanti e rubini

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Maxima ha riempito la mancanza di stoffa con rubini e diamanti. Infatti, ha sfoggiato gioielli preziosissimi: un’elaborata collana composta di rubini e diamanti, coordinata agli orecchini e la celebre tiara del Pavone, nota come Ruby Peacock tiara, per la sua caratteristica forma a coda di pavone. Il diadema fu creato nel XIX secolo per la Regina Emma ed è uno dei preferiti dell’attuale Sovrana che adora i gioielli.