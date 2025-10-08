Maxima d’Olanda torna a indossare l’abito con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta

La Regina dei Paesi Bassi continua a sostenere la moda circolare con il suo stile e la sua eleganza: ora ha ripescato dall'armadio un abito che non indossava da sette anni

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda, Regina di stile e di riciclo. Nel tempo la sovrana non si è limitata a costruire un’immagine pubblica basata su protocollo, diplomazia e impegno sociale. In ogni sua apparizione ufficiale cerca di trasmettere anche un messaggio coerente e duraturo sul valore del riutilizzo degli indumenti. Una pratica che incarna con naturalezza ed eleganza.

Attraverso scelte estetiche che ripropongono abiti iconici del suo guardaroba, la monarca dei Paesi Bassi si è affermata come icona della moda circolare: capi intrisi di storia, pezzi riciclati per nuove occasioni, outfit che rivisitano il loro fascino senza tempo.

E ora è tornata ad indossare un abito che aveva conquistato persino la Regina Elisabetta, che provava grande simpatia per la moglie di Re Willem-Alexander.

Maxima d’Olanda e l’abito fucsia, il riciclo che funziona

Maxima d’Olanda ha inaugurato la ventesima edizione del Beursvloer Tilburg, un incontro che promuove la collaborazione tra imprese e organizzazioni sociali. Fedele al suo stile amichevole e spontaneo, è stata incaricata di dare il via all’evento eseguendo il tradizionale gesto del suono del gong.

Il simbolo d’inizio ufficiale della giornata e l’apertura di nuove opportunità di cooperazione. L’immagine è stata particolarmente suggestiva anche per l’outfit scelto dalla Regina per l’evento, caratterizzato da un abito midi, tacchi alti e un copricapo di pelliccia.

Un abito che valorizza la figura con scollo arrotondato, corpetto aderente, vita alta e gonna midi a trapezio disegnato da Oscar de la Renta. È realizzato in morbido tessuto di lana e impreziosito da ricami di paillettes nere che creano motivi vegetali sulle spalle e sulla gonna.

IPA

Un abito che abbiamo visto per la prima volta nell’ottobre 2018 e poi nell’aprile 2019, a riprova che Maxima è la regina del riciclo e che lei (e il suo guardaroba) non invecchiano.

IPA

La 54enne ha voluto creare un forte contrasto aggiungendo accessori neri, tra cui spiccava il suo copricapo. Ha infatti optato per un pezzo originale e destrutturato, realizzato in un materiale peloso, ideale per la stagione autunnale.

Ha raccolto i capelli biondi in uno chignon, rivelando i maxi orecchini tempestati di perline scure. Ha indossato anche il suo solito orologio Cartier, un bracciale d’oro con pendente a cuore e grandi anelli bianchi e oro. Ai piedi, delle classiche décolleté nere a punta con tacco a spillo di Gianvito Rossi.

IPA

L’abito di Maxima che piaceva alla Regina Elisabetta

Ma questo abito fucsia non è solo uno dei tanti abiti riutilizzati da Maxima d’Olanda: è anche il vestito che indossò per il suo incontro con la Regina Elisabetta nel 2018. Era il suo primo tour reale nel Regno Unito insieme al marito, Re Willem-Alexander, e Maxima lasciò subito il segno.

IPA

In quell’occasione, al posto del berretto in pelliccia, indossò un copricapo di Philip Treacy, molto amato in Inghilterra non solo per i suoi cappelli scultura ma anche per la sua lunga carriera nella moda britannica e il riconoscimento del suo contributo.

IPA

Secondo quanto riportato all’epoca, Elisabetta rimase affascinata dalla personalità dell’argentina, divenuta Regina consorte nel 2013. Come mostrano anche le foto ufficiali, The Queen sorrise più e più volte durante l’incontro e rispose favorevolmente alle parole affettuose che le aveva rivolto l’argentina, che aveva persino osato baciarla sulla guancia.