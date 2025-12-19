Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Maxima d'Olanda

Se c’è una certezza nel mondo della moda royal, quella è il gusto impeccabile della Regina Maxima d’Olanda. In ogni apparizione pubblica, la 54enne dimostra che lo stile non è solo una questione di vestiti, ma un linguaggio potente, capace di raccontare eleganza, personalità e modernità. Il 2025 si è chiuso con una delle sue lezioni di stile più affascinanti, durante una visita al Princess Maxima Children’s Cancer Center di Utrecht. Dove, come sempre, ha attirato l’attenzione di tutti.

Il look Cloud Dancer di Maxima d’Olanda

Per una delle sue ultime occasioni pubbliche del 2025, Maxima d’Olanda ha scelto un abito midi bianco firmato Natan – uno dei suoi brand preferiti – con scollo a barca e maniche corte fluide.

Apparentemente semplice, l’outfit è diventato un capolavoro grazie alla sua reinterpretazione personale: una mantella coordinata, quasi da Regina delle Nevi, e accessori studiati nei minimi dettagli.

Il fascinator bianco in stile coquette, con rete e fiore color carne, i guanti in pelle beige, le scarpe in Suede di Gianvito Rossi e una clutch con delicata stampa rettile hanno completato un look da manuale.

Il vero gioiello del look? La spilla oversize romboidale con quattro perle, perfettamente abbinata agli orecchini dorati tempestati di perle. Una scelta che dimostra ancora una volta come Maxima non si limiti a indossare vestiti, ma costruisce ogni outfit come un’opera d’arte.

IPA

Il bianco scelto, tonalità decisamente rara nel suo colorato e frizzante guardaroba, non è casuale: Pantone ha nominato Cloud Dancer colore dell’anno 2026. Un bianco che unisce eleganza e morbidezza, capace di illuminare la pelle e valorizzare il portamento di chi lo indossa.

Ma al di là delle tendenze, il Cloud Dancer garantisce un’immagine di purezza, chiarezza e luce. Elementi indispensabili per il recente appuntamento di Maxima, considerata la natura delicata dell’evento, dove la Regina ha incontrato e abbracciato numerosi bambini malati.

IPA

Maxima d’Olanda Regina di stile

Da quando è entrata nella royal family olandese, l’argentina Maxima – sposata dal 2002 con Willem-Alexander – ha dimostrato di interpretare le tendenze senza esserne schiava. Sa integrarle con intelligenza, trasformandole in un messaggio personale.

IPA

La scelta del Cloud Dancer per chiudere il 2025 è il segnale inequivocabile della sua capacità di combinare raffinatezza senza tempo e attenzione alle tendenze future.

E sulla sua stessa lunghezza d’onda c’è Charlene di Monaco: anche lei di recente, ad un importante evento di gala, ha optato per il bianco neutro ed etereo, lasciandosi ispirare pure da Kate Middleton.

Tornando a Maxima d’Olanda, è evidente il suo ruolo di icona di stile globale: ogni dettaglio, dalla spilla agli accessori, racconta la sua inconfondibile finezza. Maxima resta una delle royal più stilose d’Europa.

IPA

Non solo una sovrana, ma una fashion icon che insegna, con discrezione e talento, che eleganza, scelta cromatica e dettagli possono parlare più di mille parole. Con lei, ogni apparizione diventa una sfilata, ogni outfit una lezione glamour e ogni colore, anche il più inatteso, si conferma trend.

