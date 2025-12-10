Bianco per Natale 2025: i look Cloud Dancer inspired delle star, da Dakota Johnson ad Anna Foglietta
La scelta — più che mai simbolica — di Pantone, questa volta, è stata quella di dare carta bianca alla creatività. È tutto vero: per la prima volta dal lontano 1999, a gran sorpresa, è un neutro a costituire il colore dell’anno. Più che un trionfo cromatico un paradosso, forse, ma che trova la sua logica spiegazione in sé stesso. Si chiama Cloud Dancer ed è un bianco impalpabile, puro ed etereo che rende magica qualsiasi cosa tocchi: parliamo di una nuance quasi curativa, capace di comunicare calma, benessere, positività e luce in un mondo sempre più caotico. Ed è certamente di magia che abbiamo bisogno in questo periodo dell’anno: con sospetto anticipo, le star hanno saputo estrarre da esso tutto il potenziale glamour possibile sfoggiando una sequela di look total white perfetti per Natale 2025. Al Gala Women in Cinema, in Arabia Saudita, Dakota Johnson per prima ha reso giustizia al Pantone 2026 indossando un lungo abito in candido pizzo compreso nella collezione Fall-Winter 2025/26 di Chloé: una creazione dalla scollatura profonda e i volant sulle maniche, con ampia gonna see-through particolareggiata da maxi peplo.