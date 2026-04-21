Cucine Milano Design Week 2026 dal pianoforte Meisdel al Cloud Dancer le tendenze

Dal debutto europeo di Meisdel a Eurocucina 2026, i materiali diventano scultura, i colori raccontano quiete e i dettagli fanno la differenza: le tendenze cucina del Salone del Mobile

Foto di Alessandra Vigna

Alessandra Vigna

Esperta in architettura

Ora al Politecnico di Milano per la magistrale in Architettura, porta nei suoi pezzi la curiosità di chi guarda gli spazi non solo per come sono, ma per come potrebbero essere.

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Cucine Milano Design Week 2026 dal pianoforte Meisdel al Cloud Dancer le tendenze
Molteni&C
"Physis" di Molteni&C nella sua configurazione più scenografica: l'isola con top in pietra verde del Guatemala davanti alla vetrata a tutta altezza sul bosco, con shelving in ottone bronzato

«Non cercavo solo la perfezione tecnica. Volevo dare forma a una dimensione spirituale. Tensione e silenzio, forza e introspezione coesistono qui. Il visibile – struttura e precisione – si muove in armonia con l’invisibile – energia vitale e anima immortale».

Ito Chiharu, capa del design di MEISDEL, il brand giapponese di cucine residenziali, ha spiegato così lo scatto creativo con cui ha progettato Anima01: una nuova opera portata per il debutto europeo alla Milano Design Week, a Tortona Square in via Tortona 36.

Modulo bar Meisdel Anima01 con ante in alluminio satinato con aperture a forma ondulata, piano superiore con rubinetto e calici, base a profilo metallico continuo
Meisdel
“Anima01” Meisdel con ante in alluminio satinato dai tagli sinusoidali ispirati alla tastiera di un pianoforte, cantinetta vini e lavello integrato

Un’isola cucina realizzata in acciaio inox e plasmata dai maestri artigiani giapponesi come un pianoforte a coda. Una struttura che è anche scultura, fatta di linee curve e rette, dove il design indaga l’espressività della materia.

Ed è portatrice di una delle idee principali di questa MDW nel campo delle cucine: i materiali acquisiscono vita sensibile attraverso la forza delle forme e dei loro colori.

Vista dall'alto della cucina Meisdel Anima01 con piano in gres scuro, lavello rettangolare incassato, piano cottura a induzione e modulo cilindrico bianco laterale
Meisdel
“Anima01” vista dall’alto: il piano cottura a scomparsa e il lavello a vasca rettangolare integrati nel top in gres effetto pietra, con il modulo tecnico cilindrico in bianco

Minimalismo caldo e toni gioiello

I trend 2026 puntano su un minimalismo caldo che mette insieme colori della terra – verde oliva, terracotta, beige, bianco panna – con rivestimenti a boiserie e materiali tattili come la quercia e l’effetto pietra. Al Salone 2026 questo si vede nell’integrazione tra le superfici di Artigiana Marmi e i sistemi cucina Scavolini con il modello Flair, dove l’architettura tecnica incontra l’estetica naturale attraverso la tecnologia Vitium.

Cucina Scavolini Flair con grande isola ovale rivestita in laccato greige con rigature verticali, top in marmo bianco venato e colonne attrezzate in rovere sullo sfondo
Scavolini
“Flair” di Scavolini: l’isola dal profilo ovale in laccato greige opaco con cuciture verticali a rilievo e top in marmo arabescato, abbinata al sistema wall in rovere naturale

Ma ci sono protagonisti più audaci, che vanno oltre e mettono al centro toni gioiello: ambra dorata e rosso ruggine, portati in vita attraverso un’orchestra di materiali sorprendenti – ottone invecchiato, piastrelle portoghesi fatte a mano e quarzite rodica. Fino al pianoforte-cucina di Meisdel, dove perfino l’acciaio modellato su misura diventa armonico e accogliente come una melodia.

La materia come scultura a Eurocucina

Cucina Bassanello Modulnova Presotto con due isole rivestite in pietra scura a rilievo orizzontale, libreria metallica con luce calda e soffitto nero opaco
Presotto
“Bassanello” di Modulnova per Presotto: due isole parallele in pietra rigata a rilievo con palette terra bruciata e libreria metallica retroilluminata sullo sfondo

A Fiera Milano Rho, epicentro del kitchen design mondiale nell’anno della manifestazione biennale Eurocucina 2026, la componente sensoriale della materia emerge nell’interpretazione della pietra in chiave architettonica.

Come per il travertino utilizzato da Carlo Presotto, designer con Andrea Bassanello per Modulnova: il marmo con le sue tonalità calde e l’incisione profonda delle fresate cattura la luce e la trasforma in vibrazione plastica. E come per le venature di Hinoki, il legno del cipresso giapponese pregiato e aromatico con cui Vincent Van Duysen per Molteni&C ha dato vitalità fisica alla cucina Physis.

Cucina Molteni&C Physis con colonne alte in rovere, isola curva con top in pietra verde scuro, cappa squadrata nera e vetrina vini integrata a sinistra
Molteni&C
“Physis” di Molteni&C: colonne in rovere greige a tutta altezza, penisola curvilinea con top in pietra verde e cappa quadrata in metallo per una cucina che abita il living

Il Cloud Dancer e il valore della quiete

Non è casuale che il Colore dell’Anno 2026 di Pantone sia Cloud Dancer: un bianco etereo che simboleggia un’influenza rasserenante in una società che ha bisogno di riscoprire il valore della quiete e della riflessione. Un bianco vaporoso e intriso di serenità, una tela non vuota ma pronta ad accogliere con misura la vita quotidiana. Stosa Cucine lo ha usato nel nuovo catalogo Vision non solo come colore ma come principio progettuale, abbinato a toni pastello e neutri e ad altre finiture come il laccato opaco Pomice, il Burro Trace e la Canapa Trace.

Design Alphabet: 400 finiture per comporre il proprio stile

Cucina TM Italia Avignon design Sabatini con isola monolitica interamente rivestita in marmo Calacatta bianco, colonne attrezzate con illuminazione calda e parete divisoria in vetro acanalato
TM Italia
“Avignon” di TM Italia, design Sabatini: l’isola monolitica in marmo Calacatta bianco del concept “Cloud Dancer”, con colonne retroilluminate in ambra e parete in vetro acanalato

Infinite sono le possibilità offerte da Design Alphabet, appena lanciato da TM Italia: il codice compositivo dell’azienda marchigiana offre, anche con il modello Avignon al Salone milanese, una gamma di oltre 400 finiture – 128 nuove nuance di smalti, 60 essenze di legno, 32 pietre naturali, 10 metalli e acciai, una quarantina di vetri e 20 ceramiche. Un alfabeto progettuale che lascia al designer e al cliente la libertà di comporre il proprio spazio cucina come si compone una frase: parola per parola, materiale per materiale.

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