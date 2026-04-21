Cucine Milano Design Week 2026 dal pianoforte Meisdel al Cloud Dancer le tendenze

Dal debutto europeo di Meisdel a Eurocucina 2026, i materiali diventano scultura, i colori raccontano quiete e i dettagli fanno la differenza: le tendenze cucina del Salone del Mobile

Molteni&C "Physis" di Molteni&C nella sua configurazione più scenografica: l'isola con top in pietra verde del Guatemala davanti alla vetrata a tutta altezza sul bosco, con shelving in ottone bronzato

«Non cercavo solo la perfezione tecnica. Volevo dare forma a una dimensione spirituale. Tensione e silenzio, forza e introspezione coesistono qui. Il visibile – struttura e precisione – si muove in armonia con l’invisibile – energia vitale e anima immortale».

Ito Chiharu, capa del design di MEISDEL, il brand giapponese di cucine residenziali, ha spiegato così lo scatto creativo con cui ha progettato Anima01: una nuova opera portata per il debutto europeo alla Milano Design Week, a Tortona Square in via Tortona 36.

Meisdel

Un’isola cucina realizzata in acciaio inox e plasmata dai maestri artigiani giapponesi come un pianoforte a coda. Una struttura che è anche scultura, fatta di linee curve e rette, dove il design indaga l’espressività della materia.

Ed è portatrice di una delle idee principali di questa MDW nel campo delle cucine: i materiali acquisiscono vita sensibile attraverso la forza delle forme e dei loro colori.

Meisdel

Minimalismo caldo e toni gioiello

I trend 2026 puntano su un minimalismo caldo che mette insieme colori della terra – verde oliva, terracotta, beige, bianco panna – con rivestimenti a boiserie e materiali tattili come la quercia e l’effetto pietra. Al Salone 2026 questo si vede nell’integrazione tra le superfici di Artigiana Marmi e i sistemi cucina Scavolini con il modello Flair, dove l’architettura tecnica incontra l’estetica naturale attraverso la tecnologia Vitium.

Scavolini

Ma ci sono protagonisti più audaci, che vanno oltre e mettono al centro toni gioiello: ambra dorata e rosso ruggine, portati in vita attraverso un’orchestra di materiali sorprendenti – ottone invecchiato, piastrelle portoghesi fatte a mano e quarzite rodica. Fino al pianoforte-cucina di Meisdel, dove perfino l’acciaio modellato su misura diventa armonico e accogliente come una melodia.

La materia come scultura a Eurocucina

Presotto

A Fiera Milano Rho, epicentro del kitchen design mondiale nell’anno della manifestazione biennale Eurocucina 2026, la componente sensoriale della materia emerge nell’interpretazione della pietra in chiave architettonica.

Come per il travertino utilizzato da Carlo Presotto, designer con Andrea Bassanello per Modulnova: il marmo con le sue tonalità calde e l’incisione profonda delle fresate cattura la luce e la trasforma in vibrazione plastica. E come per le venature di Hinoki, il legno del cipresso giapponese pregiato e aromatico con cui Vincent Van Duysen per Molteni&C ha dato vitalità fisica alla cucina Physis.

Molteni&C

Il Cloud Dancer e il valore della quiete

Non è casuale che il Colore dell’Anno 2026 di Pantone sia Cloud Dancer: un bianco etereo che simboleggia un’influenza rasserenante in una società che ha bisogno di riscoprire il valore della quiete e della riflessione. Un bianco vaporoso e intriso di serenità, una tela non vuota ma pronta ad accogliere con misura la vita quotidiana. Stosa Cucine lo ha usato nel nuovo catalogo Vision non solo come colore ma come principio progettuale, abbinato a toni pastello e neutri e ad altre finiture come il laccato opaco Pomice, il Burro Trace e la Canapa Trace.

Design Alphabet: 400 finiture per comporre il proprio stile

TM Italia

Infinite sono le possibilità offerte da Design Alphabet, appena lanciato da TM Italia: il codice compositivo dell’azienda marchigiana offre, anche con il modello Avignon al Salone milanese, una gamma di oltre 400 finiture – 128 nuove nuance di smalti, 60 essenze di legno, 32 pietre naturali, 10 metalli e acciai, una quarantina di vetri e 20 ceramiche. Un alfabeto progettuale che lascia al designer e al cliente la libertà di comporre il proprio spazio cucina come si compone una frase: parola per parola, materiale per materiale.