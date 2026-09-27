Chi è Umberto Maria Anzolin, il marito di Heather Parisi

Instagram Umberto Maria Anzolin

Umberto Maria Anzolin è il marito di Heather Parisi, sempre presente sui social della showgirl. Un grande amore il loro, vissuto lontano dall’Italia. Sposati dal 2013, hanno avuto due figli: Elizabeth e Dylan. Se di lei però sappiamo tutto, è decisamente meno noto lui. Proviamo quindi a gettare un po’ di luce sul compagno di vita della star televisiva.

Chi è Umberto Maria Anzolin

Umberto Maria Anzolin è un ben noto imprenditore vicentino. Il suo nome in Italia sarà sempre legato alla Conceria Anzolin, ovvero storica azienda della sua famiglia in Veneto. Una storia d’amore che prosegue a gonfie vele, quella con Heather Parisi, che lo ha definito in passato il grande amore della sua vita. Delusa unicamente dal fatto d’averlo incontrato a 45 anni. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, stando al racconto della showgirl: “Ci siamo guardati ed è stato amore. Tuttora il suo sguardo mi fa questo effetto. È romantico, mi apre la porta e mi porta il caffè a letto. Mi scrive le frasi sul vetro, mi fa tante sorprese. È una persona che mi ha fatto diventare serena. È la cosa più importante nella vita. Andare a letto e svegliarsi col sorriso, è impagabile. Mi capisce. Io con lui sono nuda”.

Sposatisi nel 2013, tre anni dopo aver avuto due bambini. Una coppia di gemelli che la Parisi ha avuto a 50 anni: Dylan ed Elizabeth. Una benedizione, stando al suo pensiero, certa del fatto che “la cosa più importante per una coppia è dare la vita. Non rimarremo eternamente su questo mondo, ma in questo modo lasceremo un segno. A cinquant’anni ho avuto due gemelli. Ci abbiamo provato per alcuni anni, non è stato facile. Io ero in crisi. È stato un brutto momento, lui non sapeva come aiutarmi. Poi sono rimasta incinta. La vita è meravigliosa”.

Rebecca Jewel Manenti e la seconda Non il primo matrimonio per la showgirl, impegnata in passato con Giorgio Manenti, sposato nel 1992, e con Giovanni di Giacomo. In entrambi i casi ha avuto una figlia, la primae la seconda Jacqueline Luna Parisi di Giacomo . Se con Rebecca Heather è riuscita a creare un buon rapporto, da tempo non vede Jacqueline. A Verissimo la showgirl ha rivelato di non avere contatti con la figlia da ben 13 anni. “Sono 13 anni che non ci vediamo – ha spiegato -. Lei era la mia bimba, avevamo un rapporto straordinario e speciale. Spero che un giorno ci chiariremo. Ovvio che vorrei avere un rapporto con lei”.

Nuova vita e polemiche

Da tempo la coppia si è trasferita a Hong Kong, dove vive insieme ai gemelli Elizabeth e Dylan, nati nel 2010, quando Heather Parisi aveva cinquant’anni. I due vanno ad ampliare una famiglia allargata che comprende due figlie più grandi, come detto, Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo.

Nel 2013 la Parisi ha sposato Umberto Maria Anzolin con cui oggi vive a Hong Kong. Il suo trasferimento ha sollevato moltissime polemiche perché, secondo molti, sarebbe legato alla chiusura dello conceria di famiglia e al mancato pagamento di alcuni debiti, per svariati milioni di euro. Sul caso è intervenuta anche la magistratura, ma Heather Parisi ha sempre difeso a spada tratta il marito, affermando che la decisione di vivere a Hong Kong non era legata ad alcun problema legale, ma alla volontà di lasciare l’Italia per dirigere la nuova sede cinese dell’azienda.

“Non sono fuggita come qualcuno insinua: l’ho fatto per amore – aveva spiegato tempo fa a Chi, difendendosi dalle insinuazioni -. A Hong Kong sono arrivata con la mia famiglia il primo gennaio 2011, senza eccessi e senza clamore, ma anche senza fughe o misteri, accompagnata dalla consapevolezza di iniziare, a 50 anni, l’ennesimo importante capitolo di una vita meravigliosa”.

Heather Parisi aveva poi affermato di essere approdata a Hong Kong proprio perché suo marito aveva da tempo intenzione di trasferire i suoi affari in quella zona del mondo, sviluppando l’attività di import-export. “Era nel mio destino e nei miei desideri – aveva aggiunto – Non ne ho mai fatto mistero”.

Oggi la coppia sembra più felice che mai e Umberto Maria Anzolin appare spesso sul profilo Instagram di Heather Parisi insieme ai gemelli. L’ultima apparizione pubblica risale al settembre 2026 quando i due hanno sfilato sul red carpet dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, fra baci appassionati e complicità.