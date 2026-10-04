Duo Disar, l’esibizione che ha lasciato a bocca aperta a Tu sì que vales

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Sabato 3 ottobre il palco di Tu sì que vales ha riaperto le porte ai talenti internazionali e non, pronti a mettersi in gioco e a conquistare il pubblico con le loro esibizioni e i fatidici voti per accedere alla fase successiva.

La prima puntata della nuova edizione del talent di Canale 5 ha regalato già diversi momenti sorprendenti, ma tra i numeri che hanno colpito maggiormente c’è stato quello del Duo Disar, arrivato sul palco con una performance di acrobatica aerea che ha lasciato tutti senza parole.

Per Darina Matveyeva e Sanjar Khasanov, però, la serata è finita in modo ancora più speciale: una giuria unanime e l’accesso diretto alla finale.

Duo Disar, la performance che ha conquistato “Tu si que vales”

Tu sì que vales ci ha ormai abituato a momenti straordinari, dove anche l’impossibile diventa spesso tangibile e spettacolare. Nella prima puntata della nuova stagione del talent, questa sensazione ce l’hanno regalata Darina Matveyeva e Sanjar Khasanov, il Duo Disar. La coppia si è cimentata in una performance di grande difficoltà, costruita su forza, equilibrio e fiducia reciproca, utilizzando cinghie aeree e sospensioni per i capelli.

E se per i giudici sedere su quella poltrona significa anche essere preparati ad aspettarsi di tutto, per Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi la parte più sorprendente è arrivata nel finale, quando i due artisti sono riusciti a sostenersi utilizzando la bocca, facendo leva sulla forza della mandibola e del collo. Un momento che ha impressionato il pubblico e i quattro giudici, che non hanno avuto dubbi nel premiarli con il loro sì.

Per il Duo Disar è arrivato anche il 100% dei consensi del pubblico. E non è stata l’unica sorpresa della serata: i giudici hanno infatti raggiunto la coppia sul palco prima dello scadere del tempo, annunciando il loro accesso diretto alla finale.

Un risultato che ha emozionato profondamente Darina, che non è riuscita a trattenere le lacrime. A colpire Maria De Filippi è stato proprio quel cambio improvviso: la forza mostrata durante il numero ha lasciato spazio alla fragilità dell’emozione: “Quando fai il numero hai una padronanza e una forza grande, poi succede questo e diventi piccola”, le ha detto la conduttrice.

Chi sono Darina e Sanjar, la coppia del Duo Disar

Dietro il nome Duo Disar ci sono Darina Matveyeva e Sanjar Khasanov, due artisti circensi originari dell’Uzbekistan e una coppia anche nella vita. Il loro lavoro nasce dall’acrobatica aerea e da una preparazione che richiede anni di allenamento, ma anche una fiducia totale nell’altra persona.

Il duo ha costruito un percorso internazionale e nel 2025 ha raggiunto anche un importante traguardo a Lo Show dei Record. In quell’occasione Darina e Sanjar hanno conquistato un Guinness World Record per la più lunga rotazione su cinghie aeree sostenendo una persona con la bocca, con un tempo di 3 minuti e 22 secondi.

Con il passaggio alla finale di Tu sì que vales, per il Duo Disar si apre ora una nuova sfida. Dopo aver conquistato il pubblico italiano già alla prima puntata, Darina e Sanjar torneranno sul palco con un obiettivo ancora più ambizioso: provare a portare fino in fondo il loro numero e conquistare la vittoria.