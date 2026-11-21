Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Tra le donne più belle e ammirate del mondo, Madalina Ghenea ha anche un lato fragile, che non ha esitato a mostrare a Verissimo. L’attrice rumena si è raccontata a Silvia Toffanin, affrontando due temi molto delicati: la battaglia vinta contro una stalker che la perseguitava da nove anni e quella contro l’endometriosi, che le ha reso difficile diventare mamma.

Madalina Ghenea, il racconto dello stalking

La celebrità ha anche i suoi lati negativi e Madalina Ghenea lo sa molto bene: per nove anni, infatti, l’attrice ha dovuto fare i conti con una stalker che, a suo dire, le ha “reso la vita impossibile”. La donna è stata condannata lo scorso febbraio a un anno e sei mesi di reclusione. “Non è stato facile, ma oggi mi fermo al risultato e voglio lanciare un messaggio: bisogna chiedere aiuto e denunciare. Questa persona ha reso la vita difficile a me e a mia mamma. Ho lottato soprattutto per lei, per la mia famiglia e per tutte le donne, perché, per quanto una persona possa essere forte, certe situazioni sono difficili da affrontare”.

La conquista più grande? “Sono contenta di poter tornare ad accompagnare mia figlia a scuola“, spiega Madalina, che si lascia andare anche ad alcuni retroscena della vicenda: “Questa donna mi scriveva sui social durante la gravidanza, contattava tantissime persone, anche quelle con cui lavoravo e chiunque entrasse nella mia vita. Scriveva persino ai miei ex, creava profili falsi e contattava le persone fingendo di essere me”. Un incubo che, per fortuna, può dirsi concluso.

Madalina Ghenea, la malattia e la maternità

Oggi Madalina Ghenea è mamma della piccola Charlotte, di nove anni, ma diventare genitore non è stato affatto semplice. “Sono fortunata perché ho realizzato il mio desiderio più grande. Nelle interviste non ho mai parlato della mia endometriosi e dell’adenomiosi. È stato difficile convivere con queste malattie e, in un certo senso, la mia gravidanza è stata un piccolo miracolo. Mi avevano detto che non avrei potuto avere figli. Ho provato anche la strada dell’adozione, ma a volte è difficile”.

L’attrice racconta quindi come stia affrontando queste patologie: “Sono in cura da un medico: è una malattia che si diagnostica con difficoltà e che spesso non si vede“. La nascita della bambina, ad ogni modo, ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nella vita della star: “Per Charlotte ho scelto l’Italia. Quando è nata vivevo in America, ma pensavo che qui fosse il posto migliore per vederla crescere. Cresco mia figlia da sola e sono molto contenta di essere sia mamma che papà“. La diva ha quindi preferito non svelare ulteriori dettagli sul rapporto con l’ex compagno.

Madalina Ghenea, l’amore

Nel passato sentimentale di Madalina Ghenea ci sono storie con attori come Michael Fassbender e Gerard Butler, ma oggi l’attrice si professa single. “In questo momento, per quanto riguarda l’amore, ho mia figlia e basta. Alle relazioni ho rinunciato da un bel po’ e forse è meglio così, per me. Cerco la normalità, che è sempre molto difficile da trovare. Deve essere una persona che mi faccia stare bene e che porti pace nella mia vita”.