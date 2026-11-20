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Ufficio stampa Sky Irama e Paola Iezzi a X Factor 2026

Dopo settimane di cover e grandi classici, per i concorrenti di X Factor 2026 è arrivato uno dei momenti più attesi: quello degli inediti. Il quinto Live Show di giovedì 19 novembre ha portato sul palco i sette artisti ancora in gara con canzoni attraverso cui raccontare la propria identità.

La serata si è articolata in due manche: la prima dedicata proprio agli inediti, la seconda alle cover. E dopo le tensioni dell’infuocato Hell Factor, se qualcuno si aspettava di vedere al tavolo dei giudici un’aria più distesa, si sbagliava.

La serata ha comunque presentato il conto: al termine della puntata un concorrente ha dovuto lasciare definitivamente la gara. Le nostre pagelle.

Squadra di Paola Iezzi

Mad-Dog, tra alti e bassi (7+)

Pericolosa è forse il pezzo meno convincente di questo giro di inediti. I Mad-Dog ci hanno abituati a interpretazioni incredibili dei grandi della musica, dimostrando una maturità musicale davvero invidiabile. Questa volta, però, sono tornati ad avere, anche giustamente, l’età che hanno. Il brano è giovane, movimentato, ha energia, ma finisce per ricordare un po’ troppo un ballo scolastico. Forse in inglese avrebbe avuto un altro impatto?

Menomale che il pubblico non si è fermato all’inedito e ha deciso di portarli alla seconda manche, dove i Mad-Dog hanno presentato Psycho Killer dei Talking Heads. Qui sono tornati a muoversi con la sicurezza che avevamo imparato a conoscere nelle scorse puntate.

Camilla, uscita dolorosa (6-)

Salita sul palco con un look in perfetto stile Paola Iezzi, Camilla aveva già raccontato di voler seguire un percorso vintage e Solo noi si inserisce proprio in questa direzione. Si è sentita l’emozione di cantare per la prima volta qualcosa di proprio, soprattutto nella prima parte del brano. Il tema della canzone è bello, ma forse questa volta è mancato quel guizzo a cui ci ha abituati. E infatti il televoto non la premia e, dopo il ballottaggio, è costretta a lasciare la gara tra le lacrime di Paola che, emozionata, ha preso davvero male la sua uscita.

Squadra di Jake La Furia

Alex Fontana convince anche in italiano (9)

Un po’ il Richard Gere della nostra generazione, Alex Fontana ha trovato con Vivien un’altra occasione per dimostrare di avere le idee molto chiare. Per la prima volta si è misurato con l’italiano, ma la magia è rimasta intatta. Il pezzo entra in testa e lui si muove sul palco con quella sicurezza che ormai conosciamo bene.

Nella seconda manche si riprende l’inglese con Young and Beautiful di Lana del Rey. Meno rockeggiante ma sempre estremamente magnetico, camicia leopardata a parte.

Squadra di Francesco Gabbani

Teo Bok, nato per il palco (8,5)

Il suo inedito è un po’ un Vivo per lei in versione internazionale: Believe Me è una dichiarazione d’amore alla musica e al ruolo che ha avuto nella sua vita. Ma la musicalità è tutta un’altra cosa. Teo Bok è uno showman che sa perfettamente dove si trova il suo posto, al centro del palco. La sua direzione sembra già piuttosto chiara, ma un po’ lontana da quello che siamo abituati ad ascoltare qui.

Negli Stati Uniti una proposta del genere avrebbe probabilmente un terreno già pronto. Da capire, invece, quanto il pubblico italiano sia disposto a seguirlo in questo viaggio.

Always di Bon Jovi è un’assegnazione sicura per Gabbani, ma a questo punto viene da chiedersi cosa possa davvero mettere in difficoltà Teo.

Giacomo Calò, una garanzia (9)

A un passo da è una ballad che potrebbe funzionare benissimo sul palco dell’Ariston. Bella la penna di Giuliano Sangiorgi, ma anche la voce di Giacomo, che non sbaglia una nota e riesce a dare il giusto peso al brano senza mai eccedere. Una conferma, anche quando la posta in gioco si fa alta.

Ma è Lose Control di Teddy Swims a permettergli di tirare fuori il meglio. Una cover che richiama le emozioni delle prime esibizioni e ci ricorda perché Giacomo ci aveva convinto fin dall’inizio del suo percorso.

Squadra di Irama

Le Distanze, a fuoco (7/8)

Una piccola nota di merito va già al fatto che Missione di soccorso sia un inedito realizzato interamente da loro. Il pezzo ha un’impronta interessante: nelle strofe ricorda certe sonorità indie che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, mentre nel ritornello vira verso un rock più deciso. C’è ancora qualche dettaglio da sistemare, ma questa volta Le Distanze sono sembrati decisamente più a fuoco.

Cambio di direzione con Il mondo di Jimmy Fontana. La prima parte è un po’ zoppicante, con qualche problema di tempo, poi il gruppo riesce a riprendersi sul ritornello. Una prova meno centrata rispetto all’inedito.

Patrizia, senza rivali (10)

Esiste una Patrizia che forse finora avevamo visto solo a metà. Con Riman ha mescolato italiano e napoletano, portando sul palco tutte le parti di sé. In questa veste è sembrata decisamente più autentica, ma anche più emozionata del solito. Meno concentrata sulla ricerca della nota perfetta, più libera di raccontarsi. A volte, per arrivare davvero al pubblico, non serve essere impeccabili.

Bastano poi le prime note di Listen di Beyoncé per ritrovare quella Patrizia spaccavetri che avevamo conosciuto nelle prime puntate. Una prova di grande intensità, che arriva persino a commuovere Irama.

Giudici (in apparenza) più tranquilli (7,5)

Un cambio alla dottor Jekyll e Mr. Hyde per i giudici di X Factor. Se nel quarto Live erano volate soprattutto frecciatine e rancori, nella prima manche li abbiamo ritrovati decisamente più mansueti.

Sarà che davanti agli inediti prevale l’empatia per chi si mette musicalmente a nudo per la prima volta, sarà che con una sola eliminazione in palio la tensione si allenta un po’.

Con il ritorno alle cover, però, anche le discussioni tornano ad accendersi. Questa volta sono soprattutto Paola e Irama a tenere banco, con Filippo che sembra ormai entrato a pieno titolo nelle dinamiche del tavolo e non ha più intenzione di restare nelle retrovie. Come sempre, qualche critica sembra rispondere più a convenienze che a una reale coerenza di giudizio: due pesi e due misure.

Ma diciamolo: sostenere che Lana Del Rey sia un’artista che “sbava”, o che comunque ammette la possibilità di sbavature, è una cosa che non si può sentire.

Giorgia entra nella dedica di Teo Bok (8)

Ormai Giorgia non sa più quale ruolo potrebbe trovarsi a interpretare nel corso delle puntate. Conduttrice, psicologa, arbitro di ring verbali e, in questo Live, anche protagonista involontaria di una dedica d’amore.

Se la sua principale qualità è quella di riuscire a sedare, per quanto possibile, i malumori tra i giudici, questa volta si è ritrovata coinvolta nella sorpresa che Teo Bok ha voluto fare alla fidanzata per il loro anniversario.

Una sorpresa un po’ per tutti, ma soprattutto per Giorgia, che per un attimo non capisce cosa stia dicendo il concorrente sul palco dopo l’esibizione. Teo si rivolge alla compagna, a casa, e le dedica dolcissime parole in portoghese. “Che lingua è?”, chiede prima di capire di essere caduta in una parentesi romantica.