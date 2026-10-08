Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

123RF e Getty Images Sandra Bullock ha venduto il suo ranch

Sandra Bullock acquistò nel 2007 91 acri di terreno sulle colline di Valley Center, vicino a San Diego, per Poco meno di 20 anni dopo lo ha rivenduto al doppio del prezzo, ossia 5.600.00 dollari. Ecco come ha fatto a guadagnare così tanti soldi.

Sandra Bullock, il suo favoloso ranch immerso in un’oasi di tranquillità

Quando Sandra Bullock acquistò il terreno sulle colline di Valley Center voleva un posto per sé dove scappare dalla vita frenetica di Hollywood e godersi periodi di pace e tranquillità. La zona infatti è nota per i suoi ampi spazi aperti, ricoperti di querce e alberi di avocato.

Nel 2007 la Bullock trovò quindi vicino a San Diego il suo angolo di paradiso: un ranch in adobe, un mattone crudo fatto a mano, in stile spagnolo, costruito nel 1976 e circondato da 91 acri di terreno. Lo pagò 2.725.000 dollari.

Certamente, la proprietà aveva bisogno di essere sottoposta a importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Per prima cosa la Bullock si preoccupò di rinnovare l’edificio principale, rispettandone però il carattere rustico. Dunque, ha rinnovato tutti gli impianti, le finiture, lo ha dotato di tutti i comfort più all’avanguardia, ottenendo un’abitazione moderna ma rispettosa dello stile architettonico del territorio.

Poi si è preoccupata di costruire una dependance per gli ospiti e un fienile e di mettere a frutto il terreno circostante, piantando 1200 alberi di avocado.

Sandra Bullock, l’azienda agricola di avocado

La Bullock però non si è limitata a ristrutturare la sua magione di campagna, ha costruito un vero e proprio impero agricolo che si è rivelato un’ottima fonte di guadagno.

Infatti, ha dato vita a un’azienda agricola biologica di avocado, diventando uno dei più grandi agrumeti certificati della zona. Per ottenere un tale risultato ha fatto costruire strade di accesso, sistemi di irrigazione, infrastrutture necessarie alla coltivazione dei 1200 alberi che ha piantato sul suo terreno.

Sandra Bullock ha più volte dichiarato pubblicamente il suo interesse per la vita sostenibile e il cibo biologico. Dunque, si è limitata a mettere in pratica i valori in cui crede.

Il progetto privilegia il basso consumo idrico e la compatibilità con l’ambiente in cui è stato realizzato. Oltre agli alberi da frutto, si trovano piante autoctone e secolari e vasti prati.

Sandra Bullock, la vendita che le ha fruttato un profitto di oltre 2 milioni

Poco meno di 20 anni dopo, Sandra Bullock ha deciso di vendere la sua proprietà. Acquista nel 2007 per 2.725.000 dollari, quando la zona di San Diego era ancora accessibile, ha deciso di metterla sul mercato nel 2024.

La star trovò un acquirente che le diede 5.600.00 dollari. Dalla vendita quindi ottenne un guadagno netto di 2.875.000 dollari. Senza contare i profitti che le sono derivati dall’azienda agricola.