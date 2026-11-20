Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bianca Balti

Ormai da anni Bianca Balti vive a Los Angeles. Qui la top model e conduttrice ha costruito la sua vita insieme alle figlie Matilde e Mia, acquistando una villa favolosa in stile californiano.

Dove vive Bianca Balti

Modella, attrice e conduttrice, Bianca Balti è nata nel 1984 e ha iniziato la sua carriera come top model nel 2004, diventando da subito un volto amatissimo da brand e stilisti. Ironica, diretta e bellissima, Bianca Balti ha conquistato l’olimpo delle top model ed è diventata, soprattutto in Italia, un personaggio televisivo molto amato.

Dopo aver vissuto diversi anni in Spagna, Bianca ha iniziato dal 2015 a frequentare con regolarità la California. Qualche anno dopo ha scelto di trasferirsi a Los Angeles insieme alle figlie Mia e Matilde. Una decisione presa per costruire la sua vita famigliare lontano dai riflettori e dalla pressione mediatica, regalando a sè stessa e alle figlie la giusta privacy.

A Los Angeles, Bianca Balti ha scelto di vivere infatti in una villa posizionata in una zona collinare, proprio sopra la città, con una splendida vista e immersa nel verde. Un’area residenziale particolarmente riservata in cui abitano tanti altri vip.

Clima mite per tutto l’anno, spazi aperti e grande privacy, vivere a Los Angeles significa prima di tutto scegliere uno stile di vita rilassato, con una cultura del fitness, della cura personale e dell’alimentazione biologica.

In particolari le aree collinari, come quella in cui vive Bianca Balti, sono delle piccole oasi di relax a pochi passi dal centro urbano. Le strade sono poco trafficate, alberate e tortuose, con ville indipendenti nascoste da alti cancelli e siepi. Tutt’intorno troviamo una vegetazione fatta di bouganville, palme ed eucalipti con una fauna locale composta da animali come coyote e cervi.

Si tratta di quartieri silenziosi, costruiti per le famiglie, in cui la quotidianità ruota quasi interamente intorno alla casa e alle attività all’aperto.

La piscina e il giardino oasi

La casa di Bianca Balti a Los Angeles è in stile american dream. Zero eccessi, ma ambienti luminosi e ampi con tonalità neutre come il bianco e il beige, arricchiti da elementi in legno chiaro e tessuti naturali.

Il cuore della villa è rappresentato dal soggiorno, caratterizzato da grandi vetrate che lasciano entrare la luce e regalano una vista sulle palme esterne. Questa zona dell’abitazione è arredata con gusto, ma in modo sobrio. Troviamo grandi divani color panna, oggetti di design e tappeti, ma anche foto in bianco e nero che raccontano la vita di Bianca Balti, i suoi successi lavorativi e i suoi affetti.

La cucina è moderna e accogliente con linee pulite ed elementi in marmo chiaro. A donare colore troviamo alcune piante decorative. Anche la zona notte è particolarmente elegante, con colori chiari, camere luminosissime e angoli in cui dedicarsi alle proprie passioni.

L’area più bella della villa è però l’esterno, dove trovano spazio, come nello stile californiano, una splendida piscina e un’area barbecue dove la modella adora organizzare feste con gli amici. La vista qui è davvero favolosa, con palme, piante e l’Oceano in lontananza.