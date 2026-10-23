acasadi Belen Rodriguez, i dettagli di lusso della nuova casa di Milano

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Fascino Belen Rodriguez

Una casa non è soltanto il luogo in cui vivere ma anche uno specchio della propria personalità. E quella di Belen Rodriguez sembra raccontare molto della nuova fase della sua vita. Dopo un periodo segnato da cambiamenti personali e professionali, la showgirl argentina ha deciso di aprire le porte del suo appartamento milanese, mostrando alcuni degli angoli più esclusivi. Con una serie di fotografie ha svelato arredi di design, materiali pregiati e dettagli di lusso. E tra una cabina armadio da sogno e un angolo beauty degno di una diva di Hollywood, c’è davvero molto da scoprire.

Com’è e dove si trova la nuova casa di Belen a Milano

Dopo aver vissuto per anni in un grande appartamento nel quartiere Moscova, Belen Rodriguez ha cambiato casa a marzo 2026. Sempre a Milano, ma in un’altra zona assai chic, quella di Brera. Qui la star di Tu si que vales vive con i figli Santiago e Luna Marì.

A catturare immediatamente l’attenzione è il soggiorno, un ambiente in cui eleganza contemporanea e comfort sembrano convivere alla perfezione. Il protagonista è un grande divano marrone scuro, impreziosito da profili chiari, abbinato a poltroncine dalle fantasie geometriche in bianco e nero. Un ampio tappeto dalle tonalità neutre illumina lo spazio, mentre tavolini, libri d’arte e oggetti decorativi aggiungono personalità.

A rendere tutto ancora più scenografico è una parete caratterizzata da motivi astratti, che dialoga con gli arredi in legno dalle sfumature calde. Non manca un grande televisore integrato nella composizione dei mobili.

Dal tavolo in marmo alla camera da letto, i dettagli di lusso

Se il soggiorno conquista per il suo carattere deciso, la zona pranzo punta su un’eleganza più discreta. Al centro della stanza spicca un grande tavolo con piano effetto marmo bianco, attraversato da venature scure, circondato da sedie in legno dal design contemporaneo e sedute imbottite chiare.

Sopra il tavolo, una lampada a sospensione bianca dalle forme morbide aggiunge un tocco sofisticato. E una composizione di fotografie incorniciate in bianco e nero trasforma una parete in una piccola galleria privata.

Nella camera da letto dominano colori naturali, tessuti morbidi e materiali caldi. Il grande letto matrimoniale presenta una testiera imbottita marrone, accompagnata da lenzuola bianche e cuscini dalle decorazioni delicate.

Sul fondo, una parete attrezzata in legno scuro ospita vetrine e un televisore integrato, mentre una poltrona completa l’ambiente. Il risultato è uno spazio raffinato, ma soprattutto accogliente, nel quale il lusso non rinuncia alla semplicità.

Poi c’è la cabina armadio. Ampia, luminosa e organizzata come una boutique privata, presenta armadi con ante in vetro fumé e profili neri, disposti lungo le pareti. Al centro trova posto una panca imbottita, mentre le tende filtrano delicatamente la luce naturale. Un piccolo paradiso per chi, come Belen, ha fatto della moda e dello stile una parte importante della propria carriera.

L’angolo make-up della casa di Belen Rodriguez

Uno dei dettagli più sorprendenti della nuova casa di Belen Rodriguez è quello dedicato alla bellezza. L’ex moglie di Stefano De Martino ha riservato uno spazio speciale al make-up, trasformandolo in un vero e proprio camerino professionale.

Le pareti blu notte creano un’atmosfera intima e sofisticata, in netto contrasto con le tonalità neutre che caratterizzano il resto dell’abitazione. Al centro della stanza domina un grande specchio circondato da lampadine sferiche, proprio come quelli utilizzati nei backstage televisivi e nei camerini delle star.

A completare la postazione ci sono una toletta in legno scuro, un pouf coordinato e diversi contenitori trasparenti nei quali custodire i prodotti cosmetici, mantenendoli perfettamente ordinati e sempre a portata di mano.

Una scelta che non sorprende, considerando il rapporto di Belen con il mondo della bellezza. Oltre alla carriera televisiva e agli shooting fotografici, la conduttrice è anche proprietaria di un marchio beauty, Rebeya.

Insomma, un appartamento elegante ma vissuto, nel quale ogni dettaglio sembra raccontare qualcosa della sua proprietaria. Dalle stanze dedicate al relax agli spazi pensati per il lavoro e la cura di sé, Belen ha costruito un ambiente che unisce estetica e funzionalità.