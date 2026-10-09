Auguri Bella: la più perfetta al mondo per la scienza, la più sexy per i fan

Bella Hadid, una delle supermodelle più famose e richieste di questo ultimo decennio, compie 30 anni il 9 ottobre 2026. 175 cm per 57 kg, nata a Washington, Bella, sorella dell’altrettanto celebre Gigi con la quale forma il duo più famoso e richiesto del Fashion system, nel 2019 è stata definita scientificamente la donna più bella del mondo e rappresenta l’evoluzione moderna delle top model di un tempo, in grado di unire il lavoro sulle passerelle a una forte presenza mediatica e imprenditoriale. Modella dell’anno nel 2016 e ai British Fashion Awards nel 2022, dietro la bellezza glaciale (spesso accostata a quella della Bruni) si nasconde una persona, a detta di tutti, dolce, umile e gentile, che convive apertamente con la malattia di Lyme, di cui parla spesso per sensibilizzare il pubblico sulle difficoltà fisiche e sulla stanchezza cronica