Vittorio Sgarbi: tutte le donne della sua vita

Vittorio Sgarbi, critico e storico dell'arte nonché politico e personaggio televisivo dall'indole esuberante, provocatoria e sempre sopra le righe. Capace di creare caos in ogni salotto televisivo venisse invitato, è riuscito a far coniare nelle Treccani il termine "Sgarbiano", a indicare modi polemici, taglienti e irruenti propri del suo carattere. Nella sua vita privata è stato caotico come in quella pubblica, collezionando flirt, amori e passioni rapide e travolgenti (compresi vari figli more uxorio), fino all'incontro con Sabrina Colle, sua compagna ufficiale dal 1998, che lo ha placato e "tranquillizzato". La sua vita e i suoi amori, dall'amata mamma Rina alle figlie