Emanuele Filiberto, la verità sul divorzio da Clotilde e l’addio ad Adriana Abascal

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Lacrime, confessioni e sorprese: l’intervista di Emanuele Filiberto a Verissimo è stata particolarmente intensa. Il membro di Casa Savoia ha deciso per la prima volta di rompere il silenzio sulla sua vita sentimentale, parlando del divorzio da Clotilde Courau e della relazione – ormai finita – con Adriana Abascal.

Emanuele Filiberto, la verità sul divorzio da Clotilde Courau

Nello studio di Silvia Toffanin, Emanuele Filiberto ha parlato della fine del matrimonio con Clotilde Courau. I due si sono sposati nel 2003 e hanno avuto due figlie: Vittoria e Luisa.

“Ci siamo lasciati cinque anni fa – ha confessato -, ma abbiamo sempre mantenuto un bel rapporto per le nostre figlie, ma anche per noi stessi. Clotilde è una donna che ho amato tantissimo, alla follia. Abbiamo avuto una vita bellissima, due figlie che amo più di ogni cosa al mondo”.

Emanuele Filiberto ha poi parlato dei motivi del loro addio: “Eravamo molto giovani. Io viaggiavo moltissimo, ero spesso in Italia, lei lavorava in Francia. A poco a poco l’amore è diminuito. A un certo punto l’amore non c’era più e non volevo vivere in una costante bugia”.

Di fronte alle domande di Silvia Toffanin, l’ospite di Verissimo non si è tirato indietro, ammettendo anche di aver tradito Clotilde durante il loro matrimonio: “Non è mai stato un rapporto aperto, ci sono stati dei tradimenti da parte mia”, ha ammesso.

Oggi i due sono riusciti a costruire un rapporto sereno, anche per il bene delle figlie: “Andiamo avanti con un divorzio amichevole, lo trovo giusto se uno dei due un domani volesse sposarsi di nuovo”. Emanuele Filiberto ha smentito la notizia, circolata qualche tempo fa, secondo cui avrebbe cercato di chiedere l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota: “Credo molto nel matrimonio e l’annullamento lo ritengo una cosa molto violenta. In nessun modo è mai stato nelle mie idee”, ha affermato.

L’addio ad Adriana Abascal

A Silvia Toffanin, Emanuele Filiberto ha rivelato di essere tornato single dopo l’addio ad Adriana Abascal.

“Sono felicemente single. Con Adriana è finita definitivamente – ha chiarito -. Abbiamo vissuto un anno e mezzo molto intenso, poi ci sono stati alti e bassi e ci siamo lasciati. Spero di poterle diventare amico, anche se adesso è un momento un po’ complicato per entrambi”.

“L’ho incontrata a una cena, me l’hanno presentata degli amici – ha spiegato, parlando del loro primo incontro -. Da lì abbiamo vissuto un anno e mezzo molto bello, molto intenso. È una persona che ho amato molto. Oggi è finita definitivamente”.

Emanuele Filiberto ha smentito di aver divorziato da Clotilde Courau per poter sposare Adriana Abascal: “Dopo la fine del mio matrimonio, ho avuto altre relazioni, ho conosciuto Adriana in un secondo momento. Se ti dicessi di non aver pensato a un matrimonio con lei, ti direi una bugia. Ma non ho chiesto il divorzio per questo, con Clotilde ci siamo lasciati cinque anni fa e avevamo già parlato di divorzio”

Riguardo il futuro ha poi ammesso: “Io adoro innamorarmi. È bello amare”.