Su Rai Uno va in scena Suzuki Jukebox – La notte delle hit con tante canzoni e artisti che hanno fatto la storia della musica.

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IPA Clementino

Una serata a base di musica e di grandi hit che hanno fatto la storia: Clementino e Antonella Clerici presentano Suzuki Jukebox – La notte delle hit. Il programma, giunto al suo secondo appuntamento, va in onda in diretta su Rai Uno, portandoci in un viaggio attraverso canzoni straordinarie da cantare a squarcia gola per ripercorrere momenti che hanno segnato intere generazioni.

Un format vincente che fa cantare e ballare. Voto: 9

Dopo la prima puntata, andata in onda venerdì 11 settembre, Suzuki Jukebox – La notte delle hit è giusto al suo secondo e ultimo appuntamento. Il palcoscenico dell’evento è stato allestito all’Inalpi Arena di Torino con a fare da protagonista le canzoni degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila.

La coppia di presentatori è già ben rodata, reduce dal successo di altre edizioni e da un sodalizio che dura dalle prime edizioni di The Voice Over. Clementino e Antonella Clerici sono riusciti a costruire, nel tempo, un’intesa rara, realizzando una conduzione di coppia spensierata, leggera e in armonia.

Il punto di forza della trasmissione? La capacità di trasformarsi in un vero e proprio viaggio del tempo, attraverso canzoni, storie e voci. La musica è quella che attraversa generazioni da Boys di Sabrina Salerno a Sangue Freddo di Luca Dirisio.

Le canzoni in scaletta, anche in questa puntata, sono state tante e per tutti i gusti. Si parte con Gaetano Curreri e gli Stadio, per arrivare a Paul Young e Anna Oxa con Un’emozione da poco.

Clementino è imprevedibile. Voto: 7

Esplosivo e pieno di energia, Clementino è quel pizzico di pepe che aggiunge gusto ad ogni piatto. La sua conduzione è frizzante e unica nel suo genere. Rappresenta la metà perfetta per Antonella Clerici nella conduzione, regalando sempre un sorriso e quell’imprevedibilità che consente di tenere alta l’attenzione.

Così si traveste per realizzare il suo dj set sulle note degli anni Ottanta, cammina fra il pubblico improvvisando una canzone rap e fa ridere tutti con battute fulminanti. “Fa queste cose, poi mi chiede se poteva. Ma certo, tu puoi fare tutto”, ha raccontato la Clerici, svelando il bello della diretta e di lavorare con un artista come Clementino.

Nel corso degli anni il rapper ha saputo dimostrare un certo talento nella conduzione, affinando il suo stile e crescendo sempre di più. Lo dimostra sul palco del Suzuki Jukebox – La notte delle hit dove riesce davvero a fare la differenza. Voto: 7

Antonella Clerici è una supereroina. Voto: 8

Come sempre Antonella Clerici porta sul palco anni di lavoro come conduttrice e una professionalità che si costruisce solo nel tempo. La presentatrice per la seconda serata del Suzuki Jukebox – La notte delle hit ha scelto di sfoggiare un look molto particolare: una tutina bianca con maniche morbide che la faceva sembrare una splendida superoina. La spontaneità è da sempre l’elemento che rende amatissima Antonella dal pubblico televisivo, una conduttrice che non ha mai perso la sua genuinità e nel programma si diverte, canta e chiacchiera con gli ospiti, ricordando anche il suo passato. E sul finale regala un ballo di gruppo sulle de La Bomba con Clementino e tutto il corpo di ballo. Voto: 8

Alberto Bertoli commuove Clementino. Voto: 8

L’esibizione più emozionante è stata senza dubbio quella di Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, artista scomparso nel 2002. Alberto ha duettato con suo padre sulle note di A muso duro, celebre canzone del cantautore, pubblicata nel 1979 e considerata un manifesto alla sua musica, capace di esprimere un legame profondo con la propria terra e le tradizioni. Una performance da brividi che ha emozionato sino alle lacrime Clementino che è stato inquadrato dalle telecamere con gli occhi lucidi per tutto il tempo. Voto: 8

Anna Oxa sembra una ventenne. Voto: 9

A 65 anni Anna Oxa sembra aver fatto un patto con il diavolo e sul palco del Suzuki Jukebox – La notte delle hit sembra una ventenne. La cantante è arrivata sul palco con un look over: giacca lunga oversize, t-shirt, pantaloni larghi e sneakers. A completare l’outfit i capelli lunghissimi, chiari, e occhiali da sole con lenti colorate di rosa.

Sulle note di Quando nasce un amore, Anna Oxa ha stregato il pubblico, dimostrando, ancora una volta, di essere una regina della musica. Voto: 9

Ivana Spagna e la scritta sulla fronte. Voto: 7

A stupire il pubblico anche Ivana Spagna. La cantante è inarrestabile e sul palco della trasmissione condotta da Antonella Clerici e Clementino ha intonato la sua hit Easy Lady. A incuriosire tutti la scritta sulla sua fronte: “Lupetto is back”. Un mistero che lei stessa ha svelato quando è terminata la sua esibizione. “Lupetto è il mio gatto”, ha svelato. La cantante ha raccontato che dopo un trasferimento il gatto, non conoscendo il territorio, era uscito e si era perso. Da quel momento Ivana Spagna aveva continuato a cercarlo tutti i giorni. “E ieri è finalmente tornato”, ha spiegato ad Antonella Clerici. Voto: 7

Sabrina Salerno esplosiva. Voto: 9

Top, pantaloni di pelle aderenti e stivali da cowboy: Sabrina Salerno non ha mai smesso di essere la ragazza esplosiva di Boys. Accolta da un boato del pubblico del Suzuki Jukebox – La notte delle hit, la cantante si è esibita sulle note delle sue hit più famose, ma soprattutto ha incontrato uno dei suoi fan più accaniti, Clementino. Il rapper si è presentato sul palco con uno striscione dedicato a lei.

“Qualcuno ha rubato la mia maglietta in camerino”, ha poi raccontato Sabrina, chiedendo al rapper se fosse stato lui.

Spazio anche a confessioni importanti. Antonella Clerici ha infatti voluto ricordare l’impegno di Sabrina Salerno nel promuovere la prevenzione per il tumore al seno. Una malattia che la cantante ha affrontato nel 2024.

“Hai vissuto un momento di difficoltà e hai parlato di prevenzione”, ha detto. “Questa è una cosa che ci salva la vita – ha spiegato Sabrina Salerno, ricordando quel periodo -. Pensiamo sempre che le cose brutte non ci accadano, ma succedono. Per me trovare il lato positivo in tutto ciò che accaduto è stato proprio questo: poter dire a tutti di fare prevenzione”. Voto: 9