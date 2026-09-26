Verissimo, Francesca Lollobrigida scopre il sesso del bebè. Poi fa una promessa

Per Francesca Lollobrigida quei due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno rappresentato la realizzazione di un sogno. Ma da tempo la sportiva ne coltivava un altro, quello di diventare mamma per la seconda volta. A Verissimo, ospite da Silvia Toffanin nella puntata del 26 settembre, c’è stato un ulteriore annuncio: il Gender Reveal, ovvero è stato svelato il sesso a sorpresa. L’unica persona a conoscere il segreto era la sorella della Lollobrigida.

Francesca Lollobrigida, la felicità di diventare mamma per la seconda volta

“Ma che pancione, congratulazioni”, così Francesca Lollobrigida è stata accolta da Silvia Toffanin, la padrona di casa: “Che bello. La volta scorsa era un sogno questa cosa, diventare mamma di nuovo, e adesso è realtà”. Tanti brividi per la Campionessa, che è in dolce attesa: incinta da 7 mesi, manca pochissimo al lieto evento e a Verissimo ha scoperto di essere in attesa di un maschietto (anche se sognava una femminuccia).

Come sta affrontando questa grande avventura da mamma bis, avendo già un figlio, il piccolo Tommaso? “La sto vivendo benissimo. Sin dall’inizio il mio desiderio era di allargare la famiglia. Non mi aspettavo così in fretta subito dopo le Olimpiadi, ma ero rilassata, soddisfatta, serena dopo la stagione. E così è successo”.

Oltre a essere lì per raccontarsi, è stato previsto un momento emozionante. Sì, perché ormai il Gender Reveal a Verissimo è un must del programma: prima di lei, lo hanno fatto Arianna Montefiori e Briga e anche Camila Giorgi e Andreas. Nemmeno Silvia Toffanin ha voluto sapere alcunché: “La busta con il segreto ce l’ha tua sorella”.

Francesca Lollobrigida scopre di essere incinta di un maschietto

“Spero nella femminuccia”, prima della rivelazione in diretta, è stata questa la sua richiesta. Ha raccontato anche come ha reagito sua mamma alla scoperta di diventare di nuovo nonna: “Ha iniziato a urlare, non se l’aspettava così in breve tempo”. La Campionessa ha spiegato che non era ancora in dolce attesa alle Olimpiadi. “È successo due settimane dopo”.

In studio con lei anche il marito Matteo e il figlio Tommaso, nato a marzo 2023. “Sono stato felice, non tanto per me, ma per Tommaso: ho sempre voluto un compagno o una compagna per lui”, le parole del futuro papà bis Matteo, che ha aggiunto: “Stiamo litigando per il nome. Noi difficilmente siamo d’accordo, su qualsiasi cosa”.

Per quanto riguarda i nomi, prima di scoprire il sesso, la Lollobrigida aveva ammesso di voler chiamare la bambina “Olimpia” (o Vittoria) e Riccardo (o Edoardo), invece, il maschietto. Poi ancora una promessa: “Se non dovesse essere una femmina, ci riproveremo con il terzo, poi stop”. Poco dopo, è iniziata l’esibizione del Gender Reveal: i ballerini hanno danzato per questo momento speciale per i futuri genitori bis.

Alla fine, nascerà Riccardo: la Lollobrigida è incinta di un maschietto. “E poi per forza penseranno alla femminuccia”, Silvia Toffanin ha provato simpaticamente a “consolare” la Campionessa, dalla battuta pronta: “Anche il terzo sarà maschio”. A parte il siparietto, la conduttrice si è subito congratulata per la nascita di Riccardo (e ha anche chiesto conferma per il nome): la Campionessa sarà mamma bis di un maschietto.