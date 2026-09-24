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IPA Simone Annicchiarico

C’era chi lo aveva già eletto preferito e chi, invece, scuoteva la testa davanti alle sue uscite. Su una cosa però erano tutti d’accordo: di Simone Annicchiarico si parlava, eccome. Ed è proprio per questo che la notizia arrivata nella serata di giovedì 24 settembre ha il sapore amaro di un’occasione persa. Il conduttore deve lasciare la Casa del Grande Fratello Vip: la produzione ha deciso per la squalifica dopo quanto accaduto nel pomeriggio, quando, parlando con gli altri inquilini, si è lasciata sfuggire una bestemmia.

Perché Simone Annicchiarico è stato squalificato dal Grande Fratello Vip

L’episodio si consuma in cucina, in un momento qualunque: Simone Annicchiarico è insieme a Giancarlo Danto, c’è dell’acqua che bolle, si scambiano due battute. Poi la reazione a un gesto del compagno e quell’espressione che gli scappa a bassa voce. Nel video si vede il conduttore capire all’istante l’errore e portarsi le mani alla testa, mentre Danto resta impietrito.

La scena era stata ripresa dalla Regia 2 della Casa di Cinecittà, le cui immagini finiscono solo sul sito del programma e non sulla diretta di Mediaset Extra: per qualche ora si era perfino ipotizzato che potesse cavarsela, ma il frame è diventato virale in pochissimo tempo. Poi è arrivata la comunicazione sui canali ufficiali, e la decisione appare definitiva. Sul linguaggio colorito la produzione ha sempre chiuso un occhio; sulle imprecazioni di carattere religioso, mai. I precedenti, in questo senso, sono numerosi.

Dal concorrente più chiacchierato all’addio lampo: il percorso di Annicchiarico nella Casa

Il reality era iniziato da una settimana esatta e si ritrova già con la prima squalifica della stagione, che pare non essere proprio definitiva, probabilmente un record se escludiamo quella di Riccardo Fogli che durò qualche ora. E a uscire non è una comparsa, ma l’uomo che aveva monopolizzato le conversazioni.

Figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, Annicchiarico aveva scelto la strada della spontaneità totale, senza filtri davanti alle telecamere: le sue teorie sui dinosauri, su Darwin e sullo sbarco sulla Luna dividevano il pubblico tra chi lo trovava irresistibile e chi ascoltava con un certo imbarazzo. Ma c’era anche altro. Nella puntata del 21 settembre aveva raccontato il vuoto lasciato dai genitori e la solitudine di oggi, prima che Iva Zanicchi entrasse nella Casa con una fascia da tight indossata dal padre nel loro ultimo spettacolo insieme, custodita per oltre vent’anni.

Ecco perché questo addio brucia più di altri. Per un uomo che ama il silenzio e la solitudine, quella nella Casa era una sfida davvero nuova e si è chiusa dopo sette giorni, per una parola di troppo detta in mezzo al vapore della pasta. Per dirla poetica.

Ora la palla passa agli altri concorrenti, che si ritrovano improvvisamente senza il loro centro di gravità, e a un pubblico social già spaccato tra chi invoca il rispetto del regolamento e chi parla di misura eccessiva. Una cosa è certa: la prima grande polemica di questa edizione del GF Vip è servita, e difficilmente si spegnerà nel giro di una serata.