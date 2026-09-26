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Dopo l’interminabile edizione dello scorso anno, l’edizione 2026 del Grande Fratello VIP si sta rivelando decisamente più avvincente del previsto. Tra veri divi in discesa e semisconosciuti in salita, in casa si è creata un’atmosfera vivace, dove non mancano i colpi di scena – belli e brutti che siano. Le puntate in prima serata con Ilary Blasi e le sue fedeli opinioniste serve a tirare il punto della settimana e a portare tutti i nodi al pettine. Nella diretta del venerdì sera è impossibile mentire e i concorrenti vengono fuori esattamente per quel che sono. Lo stesso è successo nella quarta puntata di venerdì 25 settembre. I giocatori si sono messi in gioco, noi abbiamo messo i voti. Ecco le pagelle.

Simone Annicchiarico si pente, ma resta fuori. Voto: 6

Nella giornata di giovedì 24 settembre Giovanni Annacchiarico è stato costretto a lasciare la casa del Grande Fratello. Il concorrente, tra i più amati di quest’edizione, ha infranto una delle regole del regolamento: ha bestemmiato. Non è il primo nella storia del reality a farlo e, come tutti i suoi predecessori, è stato espulso dal gioco. Se in passato a insultare la divinità erano stati personaggi decisamente sopra le righe, da cui ci si poteva anche aspettare qualcosa del genere, la caduta di Annicchiarico ha lasciato tutti di stucchi.

Il figlio di Walter Chiari si mostra come una persona pacata e ben educata, simpatica e a modo. Tornato in studio per spiegarsi – dopo 24 ore di ritiro coatto in hotel – ha affermato di aver avuto un “black out”. Ha chiesto scusa persino alla sua baby-sitter Paola, “che in 26 anni non mi ha mai sentito dire una cosa del genere”. Si è mostrato sinceramente pentito, quasi mortificato. “Ho tradito me stesso, ho tradito i miei compagni, non sono stato un buon esempio” si è scusato. “Se accettiamo queste cose in televisione siamo alla fine” ha sottolineato.

E, infatti, queste cose in televisione non vengono accettate. All’interno del GF VIP è permesso litigare selvaggiamente, fumare, lanciare oggetti, dire parolacce e insultare i compagni di gioco. È permesso quasi tutto, tranne la bestemmia. E non importa quanto sia pentito il trasgressore. La redazione è impassibile: nonostante le lacrime dei concorrenti e l’appello di Cesara Buonamici, Simone Annicchiarico resta fuori dal reality.

Almeno per questa sera. Perché persino Ilary Blasi si è esposta a favore del simpatico concorrente, chiedendo alla produzione di riflettere ulteriormente sulla sua situazione. Insomma, Simone stasera lo salutiamo ma non è detto che la settimana prossima non ce lo si ritrovi in studio o, chissà, magari già dentro la casa. Non ce lo auguriamo, possiamo vivere anche senza, ma lo promuoviamo.

Le donne prive di sorellanza, è guerra di filler. Voto: 2

Litigi e scontri fanno parte della tradizione del Grande Fratello, quest’anno però hanno assunto una svolta decisamente anacronistica. A litigare sono le donne, con le donne a causa di altre donne. Decenni di lotta per la parità, di marce a sostegno della sorellanza. Decenni che si prova a sottolineare quanto sia importante restare unite, e basta un mese dentro un reality per mandare tutto all’aria.

La principale fonte di discordia pare essere Federica Morello, l’ex modella ed hostess oggi imprenditrice e, a suo parere, “invidiata perché oltre a essere bella sa fare tante cose”. Tante cose, ad esempio suscitare viscerale antipatia in tutte le sue compagne di gioco. All’ennesimo “mi odiano perché sono invidiose” perde le staffe persino la sempre pacata Cesara Buonamici. Federica Morello è una di quelle donne che dicono di trovarsi meglio con i maschi, una di quelle che su Di Lei non promuoveremmo mai.

Le altre, tuttavia, non meritano voti più alti. Sorellanza significa anche assenza di giudizio, mentre sembra che tra i passatempi prediletti dalle concorrenti del GF VIP ci sia il body shaming. Tutte hanno fatto ricorso a filler, botox, chirurgia plastica e medicina estetica, eppure tutte sentono il bisogno di criticare le altre proprio a causa del ricorso a filler, botox, ecc… Che pochezza.

La tensione tra le donne della casa è tale da non essere neppure in grado di preparare un semplice balletto. La coreografia si trasforma nell’occasione perfetta per ripicche e recriminazioni. “Mi escludo perché temono che rubi la scena” si lamenta Valeria Marini, mentre Guendalina Tavassi scappa a fumare di fronte ad ogni critica e la coreografa Megan Ria finisce persino a piangere, perché lei gli scontri non li sopporta. Al saggio delle elementari regnava maggiore organizzazione. Tutte bocciate.

Carmen Di Pietro panterona e Danto ne approfitta. Voto: 5

Dall’odio all’amore, quello decisamente non platonico che Carmen Di Pietro inizia a provare per il giovane Giancarlo Danto. A lei, spiega, piacciono “i tipi camionisti”, quelli piazzati e pieni di muscoli, proprio come Danto – la cui unica pecca è l’abitudine alla ceretta total body. L’attempata showgirl non lascia nulla sottinteso, le sue intenzioni sono chiarissime: la sua preda lei la prende, la spoglia e la sbatte sul letto. Per Carmen è il risveglio dei sensi, il riaccendersi di una fiamma che, rivela, era spenta da ormai più di un decennio.

Giancarlo Danto ricambia? Sinceramente, non sembra. Strategicamente, decisamente. Il giovane latin lover sta al gioco, più che per galanteria per non perdere l’occasione di qualche minuto in più di riflettori accessi. Carmen Di Pietro gli offre l’opportunità di essere tra i protagonisti delle puntate in prima serata e lui di certo non se la lascia sfuggire. Non si tratta di una storia d’amore tra le più intense, ma sempre meglio delle liti sul filler. Aspettiamo il prossimo episodio, pronti a trasformare il 5 in un 6.

Ilary Blasi bocciata in geografia. Voto: 4

Quante sono le regioni d’Italia? Se lo chiedono i concorrenti del GF VIP, forse assenti alle scuole elementari proprio nel giorno in cui la maestra spiegava la divisione dello Stivale. Alcuni concorrenti affermano che di regioni in Italia ce ne sono 21, altri dicono 20. Ilary Blasi è interpellata come portatrice di verità, ma lei dà la risposta sbagliata. Poi getta la colpa su chi le ha suggerito male, ma in geografia Ilary è bocciata.