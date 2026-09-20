Grande Fratello Vip, le pagelle del 19 settembre: Ilary impeccabile (10), Simone Annicchiarico spaesato (5), Alex Belli è già show (9)

La seconda puntata del Grande Fratello Vip è servita, con Ilary Blasi padrona di casa sempre più coinvolgente ed equilibrata. A darle man forte nell’accogliere i nuovi concorrenti nella Casa di Cinecittà ci sono le sue opinioniste, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, brillanti e pungenti con cui ha trovato una chimica rara. Il cast piano piano si completa e il gruppo che si va formando promette soddisfazioni, grazie un mix di caratteri diversi che garantisce grasse risate e momenti di commozione.

Ilary Blasi padrona di casa impeccabile 10

Ilary Blasi è inarrestabile e quest’anno al Grande Fratello Vip sembra più in forma che mai. Non solo per i look, con un outfit per la seconda puntata ancora più incredibile di quello scelto per la prima, ma soprattutto per il modo di tenere alta l’attenzione del pubblico anche in una puntata non semplice, in cui le uniche cose che succedono sono gli ingressi dei concorrenti.

Come sempre è scanzonata, divertita, leggera, ma più a fuoco degli anni passati. Ha trovato la sua misura, eliminando l’atteggiamento svogliato ma senza perdere la capacità di prendersi poco sul serio. Si presta alle battute con le opinioniste, stuzzica i concorrenti, ma recupera la serietà quando il momento lo richiede. Durante la parentesi dedicata a Megan Ria trova la giusta misura, cercando di indagare un argomento spinoso ma senza estorcere parole che non vogliono essere dette.

Fresca di nozze, nemmeno stasera evita i riferimenti alla sua vita privata. Quando annuncia Andreas Muller commenta: “Il tuo cognome mi suona familiare”. Il riferimento al neo marito Bastian Muller lo colgono tutti, ma non c’è bisogno di andare oltre. E anche in questo sa come dosare i riferimenti al gossip sutizzicante, in maniera che non siano stucchevoli. Voto: 10.

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, la coppia perfetta (9)

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici sono sempre più affiatate e al Grande Fratello Vip per il secondo anno hanno ormai trovato il ritmo perfetto. Sono complici e solidali, si chiamano a vicenda “Selvaggina” e “Cesaretta” e si passano le battute come una coppia comica.

Quando Selvaggia Lucarelli prende la parola, i suoi interventi vanno sempre a segno. Al momento dell’entrata in studio di Andreas Muller, pronto a fare il suo ingresso nella Casa e ad allontanarsi da moglie e figlie, lei commenta sorniona: “Confesso che non lo conoscevo. Mi hanno detto che questo Grande Fratello fosse iniziato troppo presto, improvvisamente penso che sia iniziato troppo tardi“, alludendo al fascino del ballerino.

Anche Cesara Buonamici è sempre pronta al commento pungente, senza mai perdere la classe e l’aplomb. Dispensa osservazioni argute e bacchetta gli inquilini della casa quando lo trova giusto, senza peli sulla lingua. Si vede che si diverte, e che ha voglia di far divertire.

Entrambe ne hanno per tutti i concorrenti quando si presta l’occasione, trovano l’intervento pungente senza prendere derive feroci, portano leggerezza e creano dinamiche e spunti di discussione. Anche con Ilary Blasi hanno trovato una complicità che non si vede spesso in tv ed è un continuo botta e risposta di frecciatine dette con simpatia e con il sorriso. Si vede che c’è un clima sereno e leggero in studio, e la coppia di opinioniste dà il meglio di sé. Voto: 9

Megan Ria commuove con la sua storia ma non si sbottona (7)

Megan Ria è una dei protagonisti della seconda puntata del Grande Fratello Vip, con un momento dedicato solo a lei: una parentesi commovente in cui viene raccontata la sua infanzia non semplice. Ha attraversato grosse difficoltà in famiglia e la danza l’ha aiutata ad affrontarle e a superarle. “Penso che sia fondamentale avere un obiettivo e un sogno, ce la metto tutta, faccio di tutto”, ha detto, aprendosi sulla sua vita.

Del suo rapporto con Franceska Nuredini ed Elodie non è troppo disposta a parlare però. Ilary Blasi, riprendendo la domanda di Selvaggia Lucarelli nella scorsa puntata, cerca di farla sbottonare senza troppo successo. Dice che vuole bene alla sua amica ma che non sa cosa sia successo tra loro, perché il rapporto si sia interrotto. “Penso che ci vogliamo ancora bene, ma non condividiamo più tempo come prima”, racconta. Ma poi confida anche: “Per me è difficile parlare di questo argomento come prima cosa qui dentro” provando a mettere un punto al discorso. Per questa volta Ilary Blasi la lascia stare, ma probabilmente l’argomento non è ancora chiuso del tutto e lei dovrà trovare il coraggio di vuotare il sacco. Voto: 7

Alex Belli appena entrato ed è già show (10)

Ha appena messo piede al Grande Fratello Vip ed è già protagonista. Alex Belli entra in studio vestito da domatore sulle note di The Greatest Show. Una dichiarazione di intenti inequivocabile. Ilary Blasi e le sue opinioniste lo prendono in giro e lui si presta, anzi sta al gioco e risponde a tono alle battute. “Dio c’è ma non sei tu”, lo stuzzica Cesara Buonamici. “Ma potrei essere suo figlio” replica l’attore senza esitazione. Anche Selvaggia Lucarelli tenta l’affondo: “Ci siamo conosciuti ma lui era troppo preso dalla persona che ama di più al mondo: se stesso” e Belli: “C’è un’altra persona che amo quanto me stesso: il mio alter ego”. Insomma non si riesce a coglierlo in fallo, è pronto alla battuta e autoironico.

Quando era stato concorrente del Grande Fratello Vip nel 2021 era stato protagonista assoluto con il triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge e quest’anno, anche da solo, promette di regalare momenti imperdibili. E se questo è l’inizio ne vedremo delle belle. Voto: 10

Simone Annicchiarico, lo spaesato della Casa (5)

Simone Annicchiarico è spaesato. Non sa cosa deve fare, non sa cosa succede, non capisce le regole e si guarda intorno sperduto. “Un po’ un alieno” scherza Ilary Blasi, che mostra una clip in cui sono raccolti tutti i momenti in cui il concorrente si dimostra poco sul pezzo all’interno della Casa. “Vive in una realtà sua, non sa cosa sta facendo, non sa cosa sia questo gioco” sono i commenti degli altri concorrenti. Selvaggia gli attribuisce il candore dei primi partecipanti, mentre Cesara lo paragona allo “zio mattacchione dei pranzi di Natale”. Non sa cosa siano le nomination, non sa come funzioni il gioco, sembra capitato lì per caso. Un atteggiamento che alla lunga potrebbe risultare pesante. Voto: 5