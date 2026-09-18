Al Grande Fratello Vip, Ilary Blasi è esplosiva, la Marini si scontra con Carmen Di Pietro e Megan Ria fa i conti con il fantasma di Elodie

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il Grande Fratello Vip torna in tv a pochi mesi dalla fine dell’ultima edizione con una primissima puntata ricca di colpi di scena e forte di un cast ben costruito. Al centro della scena Ilary Blasi, fresca di nozze con Bastian Muller, pronta a mettersi in gioco e pronta a creare dinamiche coinvolgenti all’interno della Casa di Cinecittà, complice un gruppo di concorrenti che promette grandi soddisfazioni.

Ilary esplosiva fra frecciatine e battute. Voto: 10

Il voto più alto di questa prima puntata del Grande Fratello Vip va senza dubbio a Ilary Blasi, che nelle nostre pagelle prende un bel 10 per la sua ironia. La conduttrice, come nel suo stile, non ha cercato di dribblare i gossip sul suo matrimonio con Bastian Muller dopo l’addio a Totti, ma ha deciso di cavalcare l’onda.

In studio è apparsa vestita di bianco, con un top in pizzo che richiamava il suo romantico abito da sposa Ilary si è esibita in un balletto, poi ha parlato apertamente delle sue nozze celebrate a Ravello, in Costiera Amalfitana.

“Ci siamo lasciati il 19 maggio, quindi esattamente 4 mesi fa – ha detto Ilary -, solo 4 mesi fa e sono successe tantissime cose. Chiaramente è cambiato il cast, abbiamo dato una sistemata alla casa, allo studio. Io vi ho salutato il 19 maggio che ero sposata, nel frattempo ho divorziato e mi sono anche risposata”.

La conduttrice ha mostrato la fede, fiera delle sue nozze, poi non ha risparmiato alcune frecciatine a Francesco Totti, suo ex marito, e la nuova compagna di lui, Noemi Bocchi.

Carmen Di Pietro protagonista della puntata (e litiga con la Marini). Voto: 7

Carmen Di Pietro è stata la grande protagonista, insieme a Ilary Blasi, della prima puntata del Grande Fratello Vip, fra gli scontri con Valeria Marini (che la accusa di averle dato della settantenne) e le urla fuori dalla porta rossa pronte a infastidire Alessandra Mussolini.

Carmen canta insieme a Simone Annichiarico, si arrabbia quando non riesce ad eseguire la coreografia di Francesca Manzini e si arrabbia alle nomination, discutendo con gli altri concorrenti. In tanti si chiedono quanto sia sincera e quanto invece il suo sia semplicemente un ruolo da interpretare.

Non sappiamo se Carmen sia un personaggio costruito oppure no, per ora le diamo il beneficio del dubbio e soprattutto siamo certi che sarà una concorrente che ci darà grandi soddisfazioni. Voto: 7

Megan Ria e la verità su Elodie e Franceska. Voto: 5

Fra i nomi del cast più attesi c’era quello di Megan Ria, ballerina che in passato ha lavorato nel tour di Elodie. Nelle scorse settimane si è parlato molto di una presunta gelosia della cantante romana che avrebbe smesso di seguire su Instagram Megan per via del suo legame passato con Franceska, sua attuale compagna.

Ilary Blasi non ci ha girato intorno, ma ha chiesto a Selvaggia Lucarelli di chiedere a Megan cosa ci fosse di vero riguardo il suo legame con Elodie e Franceska.

“A un certo punto è successa questa cosa di Elodie che ti ha tolto il follow sui social, perché te lo ha tolto?”, ha detto l’opinionista. “Innanzitutto volevo chiarire una cosa con Franceska non c’è stato niente, se non una bellissima amicizia – ha replicato la ballerina che poi ha parlato anche di Elodie -. Non ho capito bene cosa sia successo ma sono qui per parlare di me e non di questi gossip beceri”.

“Sei qui per parlare di fisica nucleare Megan? Hai sbagliato posto mi sa”, è stata la replica. Ma Megan non si è lasciata scoraggiare: “Voglio parlare solo di me, non sono cose di parlare qua”, ha concluso.

Diciamo che come inizio non è stato certo dei migliori. Un plauso a Ilary Blasi per aver chiarito subito la situazione, ma il fantasma di Elodie, ne siamo certi, continuerà a inseguire Megan in questo Grande Fratello Vip. Riuscirà a liberarsene? Voto: 5

Valeria Marini promette un’edizione stellare. Voto: 8

L’ingresso di Valeria Marini nella Casa del GF Vip non poteva che essere stellare. Ilary Blasi gli regala la passerella, poi legge alcuni commenti degli haters riguardo il suo ritorno, per la terza volta, nel reality. Ma lei non si lascia scoraggiare. Sorride, vestita con un abito di paillettes, balla e infine varca la porta rossa. “Sono felicissima -le parole della showgirl -. Qui c’è sempre un’energia stellare. Bisogna tornarci perché è bello”.

E l’arrivo fra i concorrenti segna il primo scontro, quello con Carmen Di Pietro, accusata di averle dato settant’anni. Valeria la punzecchia, poi la ignora completamente, evitando ogni tentativo di chiarimento. Infine dà il via ad una vera e propria guerra per i letti della casa. Voto: 8

Giulia Provvedi vola da sola (e commuove già). Voto: 7

Giulia Provvedi in questo Grande Fratello Vip vola da sola e partecipa senza la gemella Silvia. Una grande prova per la showgirl che fuori dalla porta rossa ha raccontato a Ilary Blasi il legame speciale non solo con la sorella, ma anche con l’amata nipotina.

“Isabel è una vostra fan, guarda tutti i vostri video”, ha detto la conduttrice, rivolgendosi a Giulia. La showgirl si è raccontata con la felicità che la contraddistingue: “Lei è la mia metà, la mia vita – ha svelato parlando della sorella -. La vivremo insieme questa avventura”.

Poco dopo la sorpresa con una videochiamata di Silvia insieme alla tenerissima nipotina. “Lei è la mia bambina, è il senso della mia felicità. È la mia compagna di vita – ha detto, poi rivolgendosi alla piccola ha aggiunto -. Fai il tifo per me, la zia ti ama tantissimo. Sei tutta la mia vita”. Voto: 7

I concorrenti in nomination nella prima puntata

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha illustrato le modalità delle nomination. In questa edizione si attraverso più fasi: la prima coinvolge i quattro concorrenti che avevano già fatto il loro ingresso nella Casa durante l’anteprima di Open House (Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi). Riuniti nel Mistery, i quattro sono chiamati a esprimere pubblicamente il proprio voto. A ricevere il maggior numero di nomination è Carmen Di Pietro, che conquista così il primo posto al televoto.