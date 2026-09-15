Asmana

Ci sono momenti dell’anno in cui prendersi cura di sé smette di essere un lusso e diventa una necessità. Settembre è uno di questi: il mese della ripartenza, delle agende che tornano a riempirsi, dei ritmi che accelerano senza darci effettivamente il tempo di rendercene conto, andando di pari passo con le giornate che diventano via via più brevi.

Eppure, proprio quando tutto ricomincia, corpo e mente reclamano una tregua: gli ultimi scampoli d’estate fanno desiderare ancora di più una ricarica energetica, una carezza per il fisico e per la mente. Ed ecco: una fuga di benessere, magari condivisa con le amiche di sempre, può trasformare il rientro in un nuovo inizio all’insegna della dolcezza.

Coccolarsi a tutto tondo

Il concetto di coccola ha smesso da tempo di riguardare soltanto la pelle: rigenerarsi vuol dire concedersi spazio, respiro, tempo di qualità. Un equilibrio che coinvolge corpo e mente insieme, perché l’uno riflette sempre lo stato dell’altra.

Quando la testa è leggera anche i muscoli si distendono, e ogni tensione sciolta libera a sua volta pensieri più luminosi. Il benessere funziona così, come un cerchio virtuoso che va alimentato con gesti gentili e regolari, senza aspettare di essere arrivate al limite.

Lasciare la città anche solo per una giornata, farsi cullare dall’acqua calda, affidarsi a rituali che arrivano da culture lontane: l’India, il Marocco, Bali, la Finlandia. Ogni tradizione custodisce segreti di bellezza e rilassamento che parlano una lingua universale, quella del prendersi cura.

Sono cerimonie tramandate da generazioni, nate in luoghi diversissimi tra loro eppure unite dalla stessa intuizione: il corpo ringrazia quando gli si dedica attenzione. E quando un’esperienza di questo livello diventa accessibile a tutte, la fuga smette di essere un sogno da rimandare e si trasforma in un appuntamento da segnare in agenda, da sole o in dolce compagnia.

Destinazione paradiso

A pochi minuti da Firenze, immersa nel verde del Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, sorge Asmana Wellness World, la day spa più grande d’Italia. Novemila metri quadrati complessivi, di cui cinquemila al chiuso, distribuiti su tre livelli che accompagnano in un viaggio tra continenti, atmosfere e filosofie del rilassamento.

Ogni angolo racconta una cultura diversa, e passeggiare in accappatoio da un ambiente all’altro regala la sensazione di attraversare il mondo senza mai lasciare la Toscana. Il nome deriva dall’indiano e vuol dire “paradiso”, e la promessa è mantenuta fin dal primo sguardo: palme tropicali che ondeggiano sopra le piscine riscaldate, ampi spazi verdi dove il tempo rallenta, scorci che profumano di Oriente e di mari del Sud.

Dietro questa visione c’è la storia di due ex consulenti newyorkesi che hanno lasciato la frenesia della Grande Mela per costruire, nell’estate del 2015, un luogo dove viaggiare tra le rive del benessere restando nella quiete toscana.

La filosofia della struttura ha un nome che dice tutto, Social Wellness: il relax qui è pensato per essere vissuto insieme, perché la serenità condivisa si moltiplica attraverso la compagnia delle persone care. Per un gruppo di amiche che vuole tirare il fiato, ridere sottovoce tra i vapori, raccontarsi a bordo vasca e ritrovarsi lontano dalla routine, la cornice è quella perfetta.

Esperienze da vivere, amare, regalare

Il cuore pulsante di Asmana è il suo mondo delle acque. Le piscine, interne ed esterne, sono mantenute tra i 35 e i 37 gradi in ogni stagione: un tepore costante che accoglie a gennaio come ad agosto, di giorno come sotto le stelle, quando le luci colorate accendono l’acqua di riflessi e l’atmosfera si fa magica.

Le vasche esterne, circondate dalle palme, ospitano oltre cento postazioni idromassaggio dove abbandonarsi ai getti caldi, mentre il Vortice trascina in una corrente circolare e avvolgente: ci si può lasciar trasportare dal flusso oppure camminare controcorrente, per un esercizio dolce che risveglia la circolazione.

La vasca salina, arricchita con cristalli di sale del Mediterraneo, permette di galleggiare senza sforzo, mentre i minerali (magnesio, calcio, potassio e iodio) accarezzano la pelle con un’azione esfoliante naturale.

La Grotta, premiata con l’Italian Pool Award, custodisce una cascata di otto metri che alterna pioggia tropicale fine e getti più intensi, massaggiando spalle e schiena come farebbero mani esperte. La nuova Giungla, tra tronchi, ombre e suggestioni da foresta equatoriale al calar del sole, invita a distendersi sui lettini in pietra sotto la “pioggia monsonica”, una forma innovativa di idromassaggio che scioglie ogni residuo di tensione.

Poi ci sono le saune tematiche, che spaziano dai motivi indiani ai profumi delle botti di rovere toscano, e l’Hammam più grande d’Europa occidentale, dove i vapori a diverse temperature accompagnano dal Bagno Purificante alla Stanza della Schiuma, tra nuvole di sapone che lasciano la pelle morbida e profumata.

E per i momenti di puro piacere c’è il Tropical Pool Bar: centrifughe colorate e cocktail da sorseggiare restando immerse nell’acqua calda, tra le bollicine di un idromassaggio, mentre una statua dorata del Buddha veglia sull’atmosfera zen.

Tutte queste esperienze si possono vivere e anche regalare: i pacchetti pensati per ogni esigenza e budget trasformano una giornata di benessere nel pensiero più gradito per una sorella, una collega, un’amica che ha bisogno di fermarsi. Un regalo che dice “ti voglio bene” meglio di qualsiasi oggetto, perché dona tempo, leggerezza e memoria felice.

Bellezza del corpo, bellezza della mente

Per completare il viaggio di rigenerazione, Asmana propone trattamenti e rituali specifici disegnati per nutrire la pelle e placare i pensieri, creando un’armonia profonda tra dimensione esteriore ed interiore.

Il percorso di cura della pelle trova la sua massima espressione al Beauty Bar, un’oasi dedicata al self-care dove è possibile regalarsi una coccola personalizzata in 5 passi, senza alcuna necessità di prenotazione.

Accomodandosi nell’area del pediluvio, si viene guidati nella scelta dei prodotti più adatti tra maschere viso rigeneranti, creme idratanti, scrub delicati e tisane erboristiche. Mentre i piedi si rilassano nel tepore dell’acqua e i principi attivi nutrono il viso, il corpo si distende e la mente si assesta su ritmi di calmo abbandono.

La dimensione interiore e spirituale viene invece risvegliata dalle cerimonie meditative, ospitate nella suggestiva Biosauna Zen o nell’atmosfera ovattata del Tempio tra antiche colonne indiane. In questi spazi dedicati al silenzio, i Maestri accompagnano gli ospiti in percorsi di meditazione guidata focalizzati sul riequilibrio dei vari chakra.

Le vibrazioni armoniche delle campane tibetane, il battito ritmico dei tamburi di purificazione sciamanica e le note avvolgenti degli handpan guidano le onde cerebrali verso uno stato di profonda calma, sciogliendo i nodi di stress e ristabilendo la sintonia energetica dell’organismo.

Infine, per chi desidera immergersi in una dimensione di puro lusso orientale, l’Hammam custodisce il Rituale Mille e una Notte. Questo trattamento esclusivo (su prenotazione) richiama l’autentica tradizione marocchina: tra i vapori avvolgenti del bagno turco, la pelle viene cosparsa con il tradizionale sapone nero esfoliante, massaggiata con il guanto Kessa e infine idratata con oli profumati.

Un rito antico che libera l’epidermide dalle impurità e dona una sensazione di morbidezza ed elasticità senza pari, trasportando la mente nelle atmosfere esotiche dei racconti d’Oriente.

Uno spazio per le occasioni speciali

Ogni giorno la struttura si anima con le Cerimonie del Benessere, incluse nel biglietto d’ingresso e sempre consultabili sugli schermi interni. I Maestri di Sauna orchestrano l’Aufguss con movimenti coreografati dell’asciugamano: prima l’acqua fresca sulle pietre roventi, poi le palline di ghiaccio infuse con oli essenziali, infine le ondate di vapore aromatizzato che avvolgono gli ospiti in intensità crescenti, tra melodie e luci colorate.

Un piccolo teatro del relax che coinvolge tutti i sensi e cambia con le stagioni, così ogni visita riserva un programma diverso, dalle cerimonie nordiche alla delicata “Beautiful Skin”, dedicata interamente alla bellezza della pelle.

Ed è proprio questa dimensione corale a rendere Asmana la scelta ideale per le occasioni speciali. Un compleanno da festeggiare in accappatoio, un traguardo professionale da celebrare tra vapori profumati, una promessa di matrimonio da suggellare con un brindisi a bordo piscina.

E naturalmente gli addii al nubilato, lontani dai soliti cliché: la futura sposa coccolata tra idromassaggi e scrub, le amiche complici tra una cerimonia e una risata, la giornata che scorre tra acqua, profumi e confidenze. Ricordi che restano sulla pelle, nel senso più letterale del termine, e che nessuna serata convenzionale saprebbe eguagliare.

Mettersi al primo posto, ora e subito

Settembre chiede tanto, e proprio per questo è il momento giusto per restituirsi qualcosa. Prendersi cura di sé rinnova le energie con cui poi ci si prende cura di tutto il resto: della famiglia, del lavoro, dei progetti che ripartono. Mettersi al primo posto ogni tanto è la premessa per esserci, con pienezza, in tutto il resto della vita.

Una giornata sospesa tra acque calde e profumi lontani, condivisa con le persone giuste, vale più di mille buoni propositi scritti sull’agenda nuova. Il paradiso, stavolta, è a portata di mano: basta scegliere di meritarselo, ora e subito. La pelle ringrazierà, il cuore anche di più.