Dove vivranno Ilary Blasi e Bastian Muller dopo le nozze

Anche dopo il matrimonio, Ilary Blasi e Bastian Muller sarebbero decisi a non convivere stabilmente in una sola città

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Ilary Blasi e Bastian Muller

Riflettori puntato sul matrimonio più atteso di questo autunno: Ilary Blasi e Bastian Muller hanno pronunciato il fatidico sì nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. Decisi a mantenere assoluto riserbo sulla cerimonia nuziale, la showgirl romana e l’imprenditore tedesco si sono invece sbilanciati sulla loro dimora da marito e moglie: con buona pace dei più romantici, la relazione sembra destinata a rimanere a distanza.

Dove vivranno Ilary e Bastian dopo le nozze

Il tanto atteso matrimonio non sembra destinato a sconvolgere l’equilibrio della coppia formata da Ilary Blasi e Bastian Muller: anche dopo il sì, infatti, i due continueranno a vivere nelle rispettive città. Nessun trasferimento imminente né da un lato né dall’altro: la showgirl romana e l’imprenditore tedesco non sembrano intenzionati a costruire un nuovo nido d’amore, ma sono decisi a mantenere la propria indipendenza. Anche (e soprattutto) per motivi professionali.

Come aveva spiegato Blasi, i due vivono da quattro anni una relazione a distanza, incontrandosi soprattutto nei week-end: spesso è Bastian a raggiungere la sua fidanzata a Roma, ma una volta al mese anche lei vola verso la Germania. Secondo la conduttrice del GF Vip sarebbe proprio questa preziosa armonia tra individualità e vita di coppia il segreto di una relazione di successo.

Le attuali abitazioni di Ilary e Bastian

Ilary Blasi vive con i suoi tre figli a Roma, in una villa in zona EUR, più precisamente al Torrino. Si tratta della dimora di circa 1500 mq che l’ex letterina condivideva con Francesco Totti: a sua disposizione, la conduttrice del GF Vip ha oltre 25 stanze, una piscina, un grande giardino, spa, cinema e palestra. Insomma, lo spazio per Bastian Muller non manca di certo.

L’imprenditore tedesco, invece, risiede a Wächtersbach, una cittadina dell’Assia a circa 50–60 km a est di Francoforte. L’uomo sembra essere molto legato alle sue origini: qui, infatti, vivono anche i suoi genitori da diverse generazioni. Non si hanno notizie dettagliate, tuttavia, sul tipo di abitazione scelta da Bastian.

L’amore tra Ilary e Bastian

Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia da 4 anni: i due si sono conosciuti poco dopo la discussa separazione tra la conduttrice e Francesco Totti, anche al centro del documentario Unica. Stando a quanto raccontato dalla showgirl, galeotto sarebbe stato l’aeroporto di New York: qui l’imprenditore tedesco l’avrebbe fermata e chiesto di scambiarsi i social. Proprio un anno dopo il fortunato incontro, infatti, Ilary pubblicò uno scatto dalla Grande Mela spiegando “where it all began”.

Nonostante inizialmente avesse cercato di proteggere la relazione, col tempo Blasi ha parlato spesso del nuovo fidanzato, definendolo un vero e proprio “valore aggiunto” nella sua vita. A conferma delle dichiarazioni, nel febbraio 2026 è arrivata anche la proposta ufficiale da parte di Muller, con tanto di vistoso anello di fidanzamento.

Prima di poter pronunciare il fatidico sì, l’ex letterina ha dovuto comunque attendere l’ufficializzazione del divorzio da Totti: il 13 settembre, nella bellissima cornice della Costiera Amalfitana, i due hanno celebrato i propri fiori d’arancio in una cerimonia top secret. Non resta che attendere qualche scatto.