Ilary e Bastian finalmente sposi: 10 cose che vi siete persi sul loro matrimonio

Il fatidico sì in Costiera circondati da pochi invitati, tra cui famigliari e amici intimi. Le curiosità su location, abito, luna di miele e qualche frecciatina velenosa

IPA Ilary Blasi sposa

Ilary Blasi e Bastian Muller finalmente sposi. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni la coppia, che sta insieme da fine 2022, ha pronunciato il fatidico sì nella meravigliosa cornice della Costiera Amalfitana alla presenza di pochi invitati, famigliari intimi compresi. Dopo il primo matrimonio super mediatico, quello con Totti nel 2005, seguito in diretta televisiva da milioni di persone, Ilary ha scelto un low profile. Fosse anche per scarmanzia…

Le principali curiosità sulle nozze tra Ilary e Bastian, dalla location all’abito, dal menù agli inviati.

DAL MATRIMONIO MEDIATICO A QUELLO BLINDATO

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Muller si è celebrato nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2026 nella splendida cornice di Ravello, in Costiera Amalfitana. A differenza delle prime storiche nozze della conduttrice con Francesco Totti (avvenute in diretta TV nel 2005), questo evento è stato caratterizzato da una blindatura quasi totale

IL “SÌ” CELEBRATO A NOTTE FONDA

La coppia si è scambiata le promesse d’amore al tramonto (intorno alle 18:41) con una cerimonia simbolica sulla spettacolare Terrazza dell’Infinito a Villa Cimbrone. Tuttavia, il matrimonio civile vero e proprio, con le firme sui registri, è stato formalizzato all’una di notte presso il Municipio di Ravello (Palazzo Tolla).

NIENTE CONVIVENZA. PER ORA…

Nonostante il matrimonio, i due hanno dichiarato che continueranno a fare i pendolari dell’amore. Bastian manterrà la sua base in Germania per gestire l’azienda metalmeccanica di famiglia, mentre Ilary resterà a vivere a Roma con i figli, incontrandosi principalmente nei fine settimana.

BASTIAN SOTTOBRACCIO A CHANEL

Lo sposo è arrivato al municipio di Ravello camminando sottobraccio a Chanel Totti, la seconda figlia di Ilary, a testimonianza del forte legame costruito con la famiglia della conduttrice.

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LOOK CON INFRADITO

Per la cerimonia civile notturna, Ilary ha indossato un abito bianco scivolato molto semplice firmato Ermanno Scervino, impreziosito da lunghi guanti bianchi, una stola e, come tocco di assoluta comodità, delle infradito ai piedi per camminare tra le strade in pietra di Ravello.

LISTA INVITATI RIDOTTISSIMA

Una lista invitati ridottissima: Se nel 2005 al matrimonio con Totti c’erano centinaia di persone e le telecamere di Sky, questa volta gli invitati erano appena 80 (o circa 50 intimi secondo altre indiscrezioni).

I POCHISISMI VIP PRESENTI ALLA CERIMONIA

Tra i pochissimi VIP presenti figuravano le amiche storiche Silvia Toffanin e Michelle Hunziker, oltre a Gerry Scotti.

IL MENU E LA TORTA MONUMENTALE

Il menù e la torta monumentale: La cena a Villa Cimbrone ha previsto un menù stellato servito su tavoli impreziositi da argenteria e candelabri. La torta nuziale, una creazione a cinque piani, è stata firmata dal celebre pasticcere della Costiera Sal De Riso.

NESSUNA LUNA DI MIELE

Nessuna luna di miele: Il viaggio di nozze è stato temporaneamente rimandato a causa degli impegni televisivi di Ilary Blasi, pronta a tornare subito sul set per le registrazioni del Grande Fratello Vip.

L’IMMANCABILE NONNA MARCELLA, OSPITE D’ONORE

Tra gli ospiti più attesi c’era anche nonna Marcella, 94 anni, che negli anni i fan di Ilary hanno imparato a conoscere, grazie ai tanti post a lei dedicati e alla sua presenza nel docufilm di Netflix, Unica. Nonna materna, classe 1932, Marcella è originaria di Frontone, borgo in provincia di Pesaro e Urbino, dove Ilary torna spesso per ritrovare le proprie radici. Prodiga di consigli e cuoca sopraffina, nonna Marcella è una persona importantissima per la conduttrice e nonostante l’età e le difficoltà di deambulazione, anche in carrozzina, non poteva perdersi le nozze con l’uomo che ha restituito il sorriso all’amata nipote dopo un periodo burrascoso.

IL GIALLO DEL POST DI NOEMI BOCCHI

Proprio nelle stesse ore del matrimonio, l’attuale compagna di Totti ha pubblicato un post social per festeggiare “5 anni insieme” all’ex capitano della Roma. La tempistica ha fatto molto discutere i fan del gossip, poiché retrodaterebbe l’inizio della loro relazione rispetto alle versioni finora note. Quando ancora Francesco e Ilary erano sposati…