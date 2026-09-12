Matrimonio di Ilary Blasi, dall’abito da sposa alla location: quello che sappiamo

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano il 13 settembre a Ravello: la location da sogno, gli invitati e il mistero sull'abito. Ecco cosa sappiamo

IPA Ilary Blasi e Bastian Muller

Fiori d’arancio in vista per una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ilary Blasi è pronta a dire di nuovo sì, questa volta al compagno Bastian Muller, in quello che si preannuncia uno degli eventi mondani più chiacchierati dell’anno. Le nozze sono ormai a un passo, e nonostante il riserbo ferreo con cui la coppia ha custodito ogni dettaglio, qualche indiscrezione è comunque filtrata. Tra la cornice da sogno scelta per il grande giorno e il mistero che avvolge l’abito, ecco tutto quello che si sa fino a questo momento sul matrimonio.

Ilary Blasi e Bastian Muller, le nozze top secret in Costiera

Partiamo dalle poche certezze: il fatidico sì è fissato per domenica 13 settembre, in una delle località più incantevoli del nostro Paese: Ravello, gioiello incastonato lungo la Costiera Amalfitana. A fare da scenario ai festeggiamenti sarà la magnifica Villa Cimbrone, dimora storica celebre in tutto il mondo per i suoi giardini rigogliosi e per la spettacolare Terrazza dell’Infinito, letteralmente sospesa sul mare.

Quanto alla cerimonia vera e propria, secondo le voci circolate il rito dovrebbe essere civile, celebrato nella sede del Comune cittadino, prima di spostarsi tra le meraviglie della villa per il ricevimento. La festa, stando alle ricostruzioni, prenderebbe il via nel tardo pomeriggio in uno degli angoli più suggestivi della tenuta. Nulla di sfarzoso, però: Ilary Blasi e Bastian Muller hanno optato per un evento decisamente intimo, riservando quel momento speciale a una “cerchia ristretta” di circa ottanta persone tra parenti e amici più cari.

Il calendario televisivo lascia pochissimo margine per godersi la nuova vita da sposa, dopo il divorzio da Francesco Totti: appena quattro giorni dopo il sì, infatti, sarà di nuovo al lavoro, perché giovedì 17 settembre tornerà in prima serata su Canale 5 al timone del Grande Fratello Vip. L’impegno la costringe a saltare, di fatto, la classica luna di miele, in attesa di tempi più tranquilli. I due, pur pronti a giurarsi amore eterno, hanno scelto di non convivere: “Non verrà a vivere a Roma perché ha un’azienda di famiglia in Germania. Ci vediamo ogni weekend. Lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania. Dal lunedì al giovedì sono con i miei figli e poi mi vedo con lui”, ha rivelato la conduttrice in un’intervista.

L’incognita abito e lo spot che ha già fatto sognare

Cosa indosserà la sposa? Il mistero si fa più fitto su questo aspetto, perché la conduttrice non ha lasciato trapelare nemmeno il più piccolo indizio. L’unico precedente davvero utile è quello del matrimonio con Totti, quando Ilary scelse Armani: eleganza senza tempo, per uno dei modelli più belli di sempre.

Intanto il GF Vip è iniziato nel segno delle nozze della Blasi, visto il primo spot, dove abbiamo visto la conduttrice prima comparire in rosso acceso, salvo sentirla sbottare che no, non era affatto l’outfit previsto. Poi il cambio d’abito, con la conduttrice che si presenta in versione da vera reginetta: linea a sirena, ricami di pizzo sul bustino e velo a incorniciare il tutto. “Eccolo il vestito giusto”.