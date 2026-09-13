Ilary Blasi sposa, gli invitati al matrimonio blindatissimo tra famigliari e amici di sempre

Ilary Blasi sposa Bastian Muller a Ravello con nozze blindatissime: pochi invitati, location da sogno e massimo riserbo su cerimonia e dettagli del sì

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Ilary Blasi

Oggi è il gran giorno delle nozze tra Ilary Blasi e Bastian Muller, un matrimonio ancora abbastanza avvolto nel mistero, in realtà, con pochissimi invitati e una cerimonia che dovrebbe svolgersi in una delle location più romantiche della Costiera Amalfitana, ovvero Ravello. Ma questa volta la conduttrice ha scelto di proteggere il suo giorno più importante da occhi indiscreti e finora ci sta decisamente riuscendo perché i dettagli emersi sono veramente pochi: niente matrimonio-show dunque, nessuna cerimonia sotto i riflettori e pochissime informazioni trapelate alla vigilia. Persino il luogo e l’orario esatti del sì sono rimasti segreti fino all’ultimo. Una scelta che segna una distanza enorme dalle nozze con Francesco Totti del 2005, celebrate davanti alle telecamere e seguite da milioni di italiani.

Ilary Blasi e Bastian Muller, il matrimonio è top secret

Ravello si è svegliata in fermento, ma intorno alle nozze più chiacchierate del momento regna ancora un insolito silenzio. Ilary Blasi è pronta a sposare Bastian Muller, l’uomo arrivato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, e sembra aver organizzato ogni dettaglio con un obiettivo preciso: tenere il più possibile la cerimonia lontana dai riflettori.

A rendere ancora più intrigante l’attesa è proprio la scarsità di informazioni: la cerimonia civile dovrebbe svolgersi al Comune di Ravello, ma sulla location scelta per il sì non sono arrivate conferme ufficiali. Tra le ipotesi circola quella di Palazzo Tolla, edificio storico che ospita la sede municipale.

Anche l’orario resta avvolto dal mistero e si tratta di una vera impresa, considerando la popolarità della sposa, abituata da oltre vent’anni a vivere con paparazzi e curiosità costantemente puntati addosso.

Persino la lista degli invitati sarebbe ridottissima: secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore si parla di circa 50 persone, mentre altre voci arrivano a ipotizzarne una ottantina. In ogni caso, numeri decisamente contenuti per un matrimonio vip di questa portata, anche se è molto probabile che, oltre alla famiglia e agli amici di sempre, ci sarà più di qualche volto noto.

Qualcosa, però, i fotografi sono riusciti a catturare: Ilary e Bastian sono arrivati sabato pomeriggio a Ravello a bordo di una Mercedes Classe G grigia con targa tedesca e, poco dietro, viaggiavano Cristian e Chanel Totti, mentre la piccola Isabel è stata poi fotografata insieme alla mamma e al futuro marito durante una passeggiata nel centro del paese. Poi la coppia si è diretta verso Villa Cimbrone, dove avrebbe trascorso la notte prima del matrimonio.

Mistero sui nomi degli invitati alle nozze

Se sulla cerimonia resta ancora un alone di mistero, una certezza riguarda invece i festeggiamenti successivi: il ricevimento dovrebbe svolgersi proprio nel parco di Villa Cimbrone, una delle location più suggestive di Ravello, famosa per i suoi giardini e per la spettacolare Terrazza dell’Infinito affacciata sul mare.

Per l’occasione la struttura resterà chiusa al pubblico per l’intera giornata, dettaglio che contribuisce ulteriormente a rendere le nozze blindatissime. Anche gli ospiti sarebbero stati distribuiti tra diverse strutture della zona, mentre soltanto alcuni soggiornerebbero direttamente nella villa: insomma tutto sembra studiato per garantire la massima privacy. E pensare che Ilary aveva persino scherzato sul suo imminente sì nello spot promozionale del Grande Fratello Vip.

Ma tutti sono in fibrillazione per sapere le informazioni clou, come le notizie sull’abito (o sugli abiti) da sposa che indosserà Ilary Blasi e anche sui nomi di chi sarà con lei durante questo giorno così importante.

E il contrasto con il passato sembra inevitabile: era il 19 giugno 2005 quando Ilary Blasi sposava Francesco Totti in un matrimonio diventato un vero evento mediatico, trasmesso in televisione e seguito da un pubblico enorme.

Più di vent’anni dopo, lo scenario è completamente cambiato: con Bastian Muller, Ilary sembra aver scelto di custodire il momento più importante della loro storia quasi esclusivamente per loro stessi e per le persone che fanno davvero parte della loro vita. E forse il dettaglio più sorprendente di questo matrimonio è proprio ciò che non stiamo vedendo: niente anticipazioni sull’abito, niente lista ufficiale degli invitati, nessun programma diffuso e persino il luogo preciso del sì mantenuto segreto.