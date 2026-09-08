Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip e sui social apre la scatola dei ricordi. Intanto il cast prende forma tra ritorni, sorprese e volti già noti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip si prepara a riaccendere le luci della Casa più spiata d’Italia e l’attesa per la nuova edizione cresce giorno dopo giorno. Tra indiscrezioni sul cast, possibili sorprese e nomi destinati a far discutere, il reality di Canale 5 torna a occupare il centro della scena televisiva e social. Ma questa volta c’è soprattutto un ritorno che promette di cambiare l’atmosfera del programma: quello di Ilary Blasi. La conduttrice è pronta a riprendere il timone del GF Vip, affiancata ancora una volta dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, portando con sé la sua ironia, la spontaneità e quello stile irriverente che il pubblico ha imparato ad amare.

Ilary Blasi apre la scatola dei ricordi: l’unboxing del GF Vip conquista

Ilary Blasi è pronta a tornare nella Casa più spiata d’Italia e, in attesa della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di riaprire prima la scatola dei ricordi. La conduttrice è infatti protagonista di un divertente video social che gioca sulla nostalgia e sul legame che la unisce a uno dei programmi più importanti della sua carriera. Un vero e proprio unboxing in versione GF Vip, nel quale Ilary si ritrova davanti alcuni oggetti capaci di riportarla immediatamente indietro nel tempo.

Non si tratta, naturalmente, di un pacco qualunque: ogni elemento custodito al suo interno diventa il pretesto per rievocare momenti, personaggi e situazioni entrati nella storia del reality. Un modo decisamente azzeccato per creare attesa intorno al ritorno del programma e, soprattutto, per sottolineare quanto il Grande Fratello Vip rappresenti per lei una sorta di ritorno a casa tant’è vero che, tra i ricordi, c’è anche un biglietto speciale con scritto “Bentornata a casa Ilary. Ci vediamo presto”.

La Blasi aveva infatti già guidato il reality dal 2016 al 2018, diventando uno dei volti maggiormente associati alle prime edizioni Vip e, dopo essere tornata alla conduzione nell’edizione della primavera 2026, sarà ancora lei a prendere in mano le redini del programma nella nuova stagione autunnale.

Proprio la “scatola dei ricordi” sembra voler costruire un ponte tra passato e presente: il video non punta soltanto sull’effetto nostalgia, ma ricorda al pubblico la particolare sintonia che Ilary ha sempre avuto con il reality. E, a giudicare dalle reazioni arrivate sui social, il pubblico sembra aver accolto il ritorno di Ilary con grande entusiasmo visto che, sotto al video, si moltiplicano i commenti di chi non vede l’ora di rivederla alla guida del programma.

Grande Fratello Vip 2026, il cast prende forma: i concorrenti confermati

Il Grande Fratello Vip comincia a svelare le sue carte e, nome dopo nome, il cast della nuova edizione si fa sempre più interessante. Se il primo concorrente ufficializzato, Alex Belli, ha immediatamente fatto parlare di sè, gli ultimi annunci confermano una strategia precisa: riportare nella Casa personaggi che sanno perfettamente come funzionano telecamere, dinamiche e polemiche.

Tra i ritorni più attesi c’è sicuramente quello di Guendalina Tavassi, che con il Grande Fratello ha un legame di lunga data: entrò per la prima volta nella Casa nel 2010, durante l’undicesima edizione, conquistando il pubblico grazie al suo carattere esplosivo. In seguito sono arrivate due esperienze all’Isola dei Famosi, la seconda nel 2022 insieme al fratello Edoardo.

Altro ritorno dal sapore nostalgico è quello di Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello nel 2004 che, dopo quell’esperienza, ha costruito una carriera televisiva che lo ha portato anche all’Isola dei Famosi nel 2018. A distanza di oltre vent’anni dalla sua vittoria, sarà curioso scoprire come affronterà una Casa completamente diversa, dove ormai le dinamiche continuano anche e soprattutto sui social.

Debutto assoluto al GF, invece, per Alessandro Roncaccia, che arriva dall’universo di Italia Shore, reality al quale ha partecipato nella seconda e nella terza stagione. Tra i nuovi volti troviamo anche Federica Morello, ballerina e dj che il pubblico televisivo ha già visto nel corpo di ballo di Ciao Darwin.

Infine, prepariamoci a un’altra presenza che promette di regalare momenti imprevedibili, ovvero quella di Carmen Di Pietro, vera e propria veterana dei reality che ha già partecipato sia all’Isola dei Famosi sia al Grande Fratello Vip e conosce perfettamente le regole dello show.

Insomma, tra vecchie conoscenze, ritorni nostalgici e nuovi protagonisti, la Casa comincia ad affollarsi. E a noi non resta che aspettare che si accendano nuovamente le luci di scena.