Alex Belli è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2026, perché lo ricordiamo per “Esmeralda”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Alex Belli

Il Grande Fratello Vip si prepara a riaccendere le telecamere della Casa più spiata d’Italia e il primo nome ufficiale promette già scintille. Alex Belli torna infatti nel reality che nel 2021 lo aveva consacrato come uno dei protagonisti più discussi, imprevedibili e decisamente memorabili di quella edizione. A guidare il programma sarà ancora Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ma gli occhi, almeno per il momento, sono tutti puntati su Belli: attore, modello e da qualche tempo anche papà, è pronto a rimettersi in gioco e, conoscendolo, difficilmente passerà inosservato.

Alex Belli torna al Grande Fratello Vip nell’edizione 2026

Ci siamo, la nuova stagione televisiva è appena iniziata ma già promette scintille, a cominciare dalla nuova edizione del GF Vip che vedrà entrare nella casa più spiata d’Italia come primo concorrente ufficiale nientemeno che Alex Belli.

L’attore, all’anagrafe Alessandro Gabelli, prima di diventare uno dei personaggi più chiacchierati dei reality italiani si è fatto conoscere come modello e come interprete di diversi ruoli in fiction di successo. Il grande pubblico lo ricorda infatti nei panni di Jacopo Castelli in CentoVetrine, anche se negli anni il suo nome si è legato sempre più indissolubilmente alla televisione e al gossip.

In fatto di reality, infatti, Alex può ormai considerarsi un veterano: nel 2015 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, mentre nel 2021 è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, dove è riuscito a conquistare una quantità impressionante di spazio televisivo. Il motivo? Soprattutto il rapporto con Soleil Sorge, quell’intesa che lui stesso aveva definito “chimica artistica” e che aveva inevitabilmente coinvolto anche la moglie Delia Duran, dando vita a uno dei triangoli sentimentali più discussi di quella stagione.

Ma la vita amorosa di Belli aveva fatto parlare molto prima del GF: nel suo passato ci sono il matrimonio e il successivo divorzio dalla modella Katarina Raniakova, la relazione con Mila Suarez e infine l’amore con Delia Duran. I due hanno attraversato insieme anche l’esperienza di Temptation Island Vip nel 2019 e, nonostante crisi, gelosie e momenti complicati finiti sotto i riflettori, sono rimasti insieme. Nel marzo 2026 la loro storia ha poi vissuto una svolta decisamente più tenera con la nascita di Gabriel, il loro primo figlio.

Alex torna quindi nella Casa in una fase completamente nuova della sua vita, anche se il grande pubblico lo ricorda ancora in una performance canora rimasta negli annali televisivi.

Alex Belli e la sua interpretazione del Gobbo di Notre Dame: il momento canoro divenuto virale

Ci sono momenti televisivi destinati a entrare nella storia per la loro intensità e altri che diventano indimenticabili per ragioni decisamente diverse. Alex Belli e il suo ormai leggendario “Esmeraldaaaaa!” appartengono senza dubbio alla seconda categoria.

Era il 2021 e l’attore stava vivendo la sua discussissima avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 6, tra dinamiche sentimentali, dichiarazioni sopra le righe e quella celebre “chimica artistica” che sarebbe presto diventata uno dei tormentoni dell’edizione. Ma, in mezzo a tutto questo, Alex riuscì a regalare al pubblico anche una performance musicale che ancora oggi viene ricordata sui social.

Durante una serata nella Casa, Belli si mise al pianoforte e decise di cimentarsi con Bella, uno dei brani più celebri del musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. Nessun legame professionale, dunque, tra l’attore e l’opera: semplicemente un’esibizione improvvisata che, nel giro di pochissimo, si trasformò in materiale perfetto per meme, clip e commenti ironici.

Alex affrontò il pezzo con tutta l’enfasi teatrale che lo ha sempre contraddistinto, arrivando al momento in cui Quasimodo invoca disperatamente Esmeralda con un trasporto difficile da dimenticare. Peccato che tra interpretazione esasperata, qualche nota non esattamente impeccabile e un pathos portato ai massimi livelli, la scena finì per assumere involontariamente un effetto esilarante.

A rendere tutto ancora più memorabile furono le reazioni degli altri concorrenti, soprattutto quella di Aldo Montano: il suo sguardo tra lo sconcerto, l’imbarazzo e l’incredulità mentre assisteva alla performance diventò quasi famoso quanto l’esibizione stessa. Il web, naturalmente, non perdonò nulla e trasformò immediatamente la scena in un piccolo cult del trash televisivo italiano, ripreso e parodiato anche successivamente in TV.